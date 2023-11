V britské královské rodině se koná malá revoluce. Tiše a nenápadně. Princ William s manželkou Catherine si už v zákulisí pomalu připravují půdu pro svůj nástup na trůn. Začali s velkými změnami tradic. Vypovídá to o tom, jak se bude nejsledovanější evropská královská rodina vyvíjet.

Britský princ William a Kate, princezna z Walesu na korunovačním ceremoniálu britského krále Karla III. a královny manželky Camilly ve Westminsterském opatství v Londýně | Foto: ČTK/Phil Noble/Pool Photo via AP

Už za několik dní se fanoušci dočkají uvedení první části poslední řady oceňovaného seriálu Koruna (The Crown). Kritici seriálu opakovaně vyčítají, že se fikce až příliš často tváří jako realita, jedno sérii ale nelze upřít. Vysílá poselství, že dění v zákulisí britské královské rodiny je mnohem důležitější, než co je vidět zvenčí. A že kromě ostře sledovaných seniorních členů Firmy, jak se královské rodině přezdívá, tahají mnohdy za nitky lidé v pozadí.

Trailer k první části poslední řady seriálu Koruna (The Crown):

I v těchto týdnech se za zdmi paláců windsorské dynastie odehrávají důležité změny. Přestože se vše děje v tichosti, jsou revoluční. Na svědomí je mají princ a princezna z Walesu William a Kate. „V utajení strategicky otřásají Buckinghamským palácem,“ konstatuje list The Standard.

Hledá se princův generální ředitel

Jejich postavení se od nástupu Karla III. výrazně změnilo. Získali větší moc ovlivňovat fungování královské rodiny a celého aparátu s tím souvisejícího.

„Jsou odhodláni dělat věci po svém. Mají velmi jasnou představu o tom, jak chtějí fungovat, jak ve svých současných rolích, tak jako budoucí monarchové. V novém princi a princezně z Walesu je cítit pevný smysl pro tradici, pocit, že koruna bude předána spolehlivým hlavám s respektem k instituci samotné. To však neznamená, že vše zůstane při starém,“ zmiňuje analýza magazínu Tatler.

William a Kate možná oproti „odpadlíkům“ princi Harrymu a jeho ženě Meghan vystupují jako pár, který do královské rodiny zapadá se vším všudy, ve skutečnosti jsou ale v podstatě revolucionáři. „Touží, aby se monarchie vyvíjela. Nebojí se umožnit postupný vývoj zevnitř; nenápadně zasít semínka změny a uvést královskou rodinu do nového věku,“ píše Tatler.

Princ a princezna z Walesu především začali hledat člověka pro jimi nově vytvořenou funkci svého generálního ředitele (anglická zkratka pozice CEO, tedy chief executive officer, v angloamerickém prostředí většinou používána pro výkonného ředitele obchodní společnosti).

William a Kate v tichosti proměňují královskou rodinu a britskou monarchii:

Tento jejich krok podle listu The Standard mnohé v královské domácnosti rozhněval. Znamená totiž, že William a Kate plánují být těmi, kdo o věcech skutečně budou rozhodovat.

„Nový CEO se bude zodpovídat přímo Williamovi a Kate, nikoliv jejich osobním tajemníkům, což jsou přitom osoby, které mají v zákulisí tradičně největší moc. Tento přelomový krok tak narušuje dekády starou hierarchickou strukturu,“ zdůrazňuje list.

Podle některých odborníků na královskou rodinu však nová funkce působí příliš korporátně. „Lidé nechtějí, aby se jim připomínalo, že Firma je podnik vydělávající mnoho miliard liber. Jsem si jistý, že William a Kate si myslí, že tím pomáhají 'zefektivnit' monarchii, ale jediné, co ve skutečnosti dělají, je přidání další vrstvy byrokracie a vytvoření receptu na ještě větší intriky v paláci,“ upozorňuje třeba Christopher Andersen, autor knihy The King: The Life of Charles III.

Budoucí britský král William a jeho choť Kate s dětmi, princem Georgem, princeznou Charlotte a princem Louisem:

Pro Kate jsou na prvním místě její tři děti, snaží se jim dopřát normální dětství. Rodinnou fotku použili vévoda a vévodkyně z Cambridge jako vánoční přáníZdroj: ČTK

„Myslím, že je vysoce nepravděpodobné, že by Karel III. přijal tento koncept. V tomto ohledu je tradicionalistou, věří, že systém osobních sekretářů dobře posloužil minulým panovníkům,“ doplnil.

Není to jediná personální změna, kterou William a Kate udělali. Jako ředitelku své Královské nadace najali významnou filmovou producentku Pippu Harrisovou.

„Zatímco vévoda a vévodkyně ze Sussexu Harry a Meghan pokračují ve své stále zoufalejší snaze stát se hollywoodskými mocnými hráči, princ a princezna z Walesu se tiše stávají superhvězdami. Jmenování Harrisové je vnímáno jako chytrý krok. Tato žena spoluzaložila veleúspěšnou filmovou společnost Neal Street Productions, kromě seriálu Zavolejte porodní sestřičky produkovala třeba epos z první světové války 1917. Mnozí vidí angažování takového televizního gurua jako způsob, jak chtějí princ a princezna z Walesu oslovit širší a mladší publikum – zásadní prvek, pokud mají i nadále zachovat význam monarchie pro budoucí generace,“ uvádí The Standard.

Selfíčka povolena

William a Kate se také snaží být lidem dostupnějšími osobnostmi. „Jejich přítomnost na sociálních sítích nese znaky nové duality. Často se objevují úhledné video sestřihy z jejich cest a událostí. Jsou důvtipní kurátoři vlastní image a výsledkem je, že se zdají být jako běžná rodina a zároveň vystupují jako korunované hlavy,“ hodnotí Tatler.

I při svých vystoupeních jsou uvolněnější. „Vstupují do nové éry veřejné vřelosti, jsou ochotni k objetím s příznivci a – v naprostém protikladu k nepsaného protokolu – pózovat pro selfie. (Což, jak Meghan rychle zjistila, když se stala partnerkou prince Harryho, nepřipadalo v úvahu),“ konstatuje magazín Eonline.

Podle odbornice na královskou rodinu Sharon Carpenterové tím zároveň skrytě bojují proti řečem, které šíří Harry a Meghan. „William a Kate chtějí ukázat, že obraz, který o nich vytvářejí - že jsou trochu chladní a mají odstup - je nepravdivý. Že jsou vřelí,“ dodává.