Ve Velké Británii budou dražit formulář žádostí o první práci zesnulé princezny Diany. Chtěla se stát chůvou. Dokument je zajímavý tím, že v něm princezna pravděpodobně záměrně lhala o svém věku.

Princezna Diana | Foto: Wikimedia Commons, Provinční archiv Alberty, volné dílo

Její jméno a tvář zná celý svět. Pro všechny je i skoro třicet let po smrti princeznou lidských srdcí. Než se ovšem lady Diana Spencerová v roce 1981 vdala za tehdejšího následníka trůnu prince Charlese (nynějšího britského krále Karla III.), byla až na svůj šlechtický původ běžnou mladou dívkou. A jako taková si hledala práci. Vždy milovala děti a proto zamířila do společnosti, která zprostředkovávala hlídání. Právě zde vyplnila svou vůbec první žádost o zaměstnání. Nyní je dokument na prodej.

Dražit se bude v poslední dubnový den v britském Bristolu. Diana listinu vypsala ručně černou propiskou. Její unikátnost ale spočívá ještě i v něčem jiném. Budoucí princezna totiž uvedla špatný rok narození. „V žádosti nesprávně napsala datum narození 1. července 1960, přičemž se však narodila 1. července 1961,“ uvedla BBC. Zřejmě šlo o záměrnou lež.

Chůva pro bohaté

Diana žádost o práci vyplnila v květnu 1979 - tedy dva roky před svatbou, poté, co se přestěhovala do Londýna po dokončení internátní střední školy. Zajímala se o práci u společnosti Solve Your Problem. „Tato agentura najímala chůvy pro bohaté a slavné, personál do královských rezidencí a domovů boháčů v Londýně,“ nastínila stanice CNN.

Z dokumentu není jasné, o jakou pozici se Diana ucházela, napsala do něj však, že práci potřebuje co nejdříve. Uvedla, že neumí řídit, a jako předchozí zkušenosti zmínila, že hlídala děti příbuzným a známým.

Princezna lidských srdcí se Dianě nezačalo přezdívat jen tak pro nic za nic:

Princezna Diana se jen tak nezalekla. Aby pomohla, prošla i minovým polem

V době, kdy formulář vyplňovala, bylo princezně 17 let, plnoletost měla oslavit do dvou měsíců. Právě to mohl být důvod, proč uvedla špatný rok narození. „Zřejmě to bylo uděláno schválně, aby vypadala starší a s větší pravděpodobností si tak zajistila práci u agentury nebo vyšší plat. Samozřejmě to ale mohl být jen prostý omyl,“ okomentoval chybu Andrew Stowe z aukčního domu Auctioneum, který nyní dokument nabízí.

Zdroj: Youtube

Roztomilá dívka

Formulář si na památku schovala majitelka agentury, očekává se, že by jej kupec mohl vydražit za zhruba 8 tisíc liber (235 tisíc korun). „Je to důležitý kus historie. Získání první práce je velkým okamžikem v životě každého, natož když se tento člověk stane jednou z nejslavnějších postav 20. století,“ poznamenal Stowe.

Kromě Diany do formuláře psala i osoba z agentury poznámky modrým perem. „Vaření - základy, domácí práce, baletka, roztomilá dívka - poslat kamkoliv,“ popsala v něm Dianiny dovednosti a dojem, který mladá žena udělala.

V agentuře nakonec zjistili, že je Diana o rok mladší. „V získání práce jí to ale nezabránilo. Někdo z agentury modrým atramentem vedle chybného data narození dopsal poznámku „skoro 18“,“ zmínil web Bussines Insider.

Diana Spencerová nakonec pracovala jako chůva u americké podnikatelky žijící v Londýně Mary Robertsonové. Hlídala jejího syna Patricka a dostávala 5 dolarů za hodinu. Před svatbou s princem z Walesu stihla nakonec ještě jedno zaměstnání. „Působila jako vychovatelka v mateřské škole,“ informoval web britské královské rodiny.