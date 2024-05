Ve Velké Británii vydražili dokument psaný zesnulou princeznou Dianou. Neznámý kupec zaplatil za formulář, který Diana napsala, když ještě jako svobodná dívka žádala o svou první práci, tisíce liber. Dokument je unikátní nejen tím, že jej budoucí manželka Karla III. a princezna z Walesu vyplnila ručně, ale zejména chybou, kterou zřejmě udělala záměrně.

Princezna Diana. | Foto: ČTK/PA/John Stillwell

Bylo jí sedmnáct, právě se přistěhovala do Londýna a sháněla svou první práci. Obrátila se na agenturu, která zprostředkovávala personál do domů londýnské smetánky - a do formuláře se žádostí o zaměstnání vypsala svoje iniciály. Práci dostala, dlouho v ní ale nezůstala. Do dvou let se totiž vdala, a to přímo za tehdejšího nejžádanějšího starého mládence Spojeného království.

Onou dívkou byla lady Diana Spencerová. A dokument, který vyplnila v roce 1979, se stal vzhledem k jejímu pozdějšímu sňatku s nynějším britským králem Karlem III. a její tragické smrti vzácnou historickou památkou. Před několika dny jej v Británii vydražili.

Zájem o princeznu Dianu neutichá ani šestadvacet let po její smrti:

Do dražby jde další dopis princezny Diany. Psala ho před rozvodem s Charlesem

Novým majitelem papíru s Dianiným písmem je anonymní sběratel ze Spojených států amerických. Zaplatil za něj 8 470 liber, v přepočtu tedy skoro čtvrt milionu korun.

Andrew Stowe z aukčního domu Auctioneum řekl, že zájem o formulář byl obrovský. „Dokument se snažili získat zájemci z Ameriky, Hongkongu, Kanady a Austrálie. Princezna Diana, její život a její příběh mají v srdcích lidí velmi zvláštní místo a výsledek této aukce ukazuje, že si ji celý svět stále dobře pamatuje,“ prohlásil podle BBC Stowe.

Zdroj: Youtube

Poslední záblesk normálního života

Ještě donedávna formulář uchovávala majitelka firmy, v níž Diana pracovala. Po smrti podnikatelky se jej dědici rozhodli nabídnout v aukci. Dokument je důležitým střípkem z Dianina života ze dvou důvodů.

Prvním samozřejmě je, že jej příští princezna z Walesu ručně vyplnila, a zároveň dokumentuje, jak vypadal její život předtím, než se zasnoubila s tehdejším princem Charlesem. „Tato smlouva představuje jeden z posledních zbývajících obrazů Dianina ‚normálního‘ života,“ poznamenal Stowe.

Seriál Koruna nedávno rozvířil teorie o smrti princezny Diany:

Dostala Diana před smrtí nabídku k sňatku? Seriál Koruna rozvířil teorie

Ve formuláři je uvedeno, že v době, kdy žádala o práci, měla Diana základní znalosti o vaření, byla ochotná dělat různé domácí práce, a vyplývá z něj, že na zaměstnavatele udělala dobrý dojem. „Rozkošná dívka, poslat kamkoliv,“ dopsal zaměstnanec agentury do formuláře poznámku o Dianě.

Ještě zajímavější ale je, že příští princezna ve formuláři uvedla chybný rok svého narození - 1960 místo 1961. Panuje názor, že se o rok starší udělala záměrně, zřejmě aby zvýšila šanci, že práci dostane.