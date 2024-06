Eliška Gáfriková dnes 07:15

Byla to svatba století. Tak, jako se do historie zapsal sňatek britského prince Charlese (nynějšího krále Karla III.) a princezny Diany, si své místo v dějinách vysloužily i Dianiny svatební šaty. Ty fascinují milovníky módy i více než čtyřicet let poté, co v nich mladá budoucí princezna z Walesu vstoupila do londýnské katedrály sv. Pavla. Návrhářka róby Elizabeth Emanuelová v nedávném rozhovoru odhalila další tajemství o jejich tvorbě. Pro Dianu totiž ve skutečnosti vytvořila dvoje. A princezna svůj manželský slib složila i s flekem.