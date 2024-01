Příští britská královna manželka a královna matka, současná princezna z Walesu a jedna z nejpopulárnějších členek britské královské rodiny Catherine oslavila tento týden 42. narozeniny. Zjistěte v kvízu Deníku, kolik toho o ženě, která je označována za příklad skvělé matky, tvrdě pracující ženy i módní ikonu, víte.

Kate Middleton | Foto: Profimedia

Bez pompy a v tichosti oslavila 9. ledna své 42. narozeniny princezna z Walesu Kate. „Očekává se, že je oslaví rodinným setkáním, které bude zahrnovat speciální narozeninový čaj a domácí dort. Zdroje blízké příští královně uvedly, že se nepočítá se žádnými velkými oslavami, nýbrž s uvolněnou a neformální odpolední čajovou párty,“ napsal před narozeninami manželky následníka trůnu prince Williama magazín Vanity Fair.

Fanoušci princezny z Walesu, která se i podle nejnovějšího průzkumu společnosti YouGov řadí mezi nejpopulárnější členy britské královské rodiny, ovšem na její narozeniny nezapomněli. V daný den začaly internetem ve zvýšené míře kolovat například připomínky jejích nejsledovanějších veřejných vystoupení či outfitů.

Podle informací Royal Family Channel navíc existuje možnost, že by král Karel III. v blízké době své oblíbené snaše udělil významnou poctu. „Mohl by z ní udělat nositelku Podvazkového řádu (Order of the Garter, rytířský řád Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, pozn. red.) jako uznání její oddanosti a služby,“ informoval Royal Family Channel.

Catherine, princezna z Walesu, slaví 42. narozeniny:

Princezna Catherine, dívčím příjmením Middletonová, se do britské královské rodiny přivdala v roce 2011. Po smrti královny Alžběty II. a počátku vlády Karla III. v hierarchii postoupila - zdědila titul, který naposledy nosila její předčasně zesnulá tchyně, populární princezna Diana, navíc s manželem princem Williamem na sebe jako příští král a královna převzali ještě mnohem víc oficiálních povinností, než měli dosud.

Odborníci na královskou rodinu opakovaně zdůrazňují, že princezna Catherine je velmi tvrdě pracujícím člověkem, oddaným službě lidu, a tím pádem osobou, která významně zvedá popularitu britské královské rodiny. Například autorka knihy Queen Victoria's Buckingham Palace řekla v roce 2022 listu People, že Kate se v zásadě velmi podobá zesnulé královně Alžbětě II. „Princezna dokáže u každého, s kým mluví, vyvolat dojem, že je daný člověk viděn a slyšen. Je to cvikem i vnitřním talentem,“ připomněl její slova magazín Glamour.

S princem Williamem přivedla princezna Kate na svět tři děti - nyní desetiletého prince George (následníka trůnu), nyní osmiletou princeznu Charlotte a nyní pětiletého prince Louise. Děti se při oficiálních příležitostech objevují po boku svých rodičů stále častěji, naposledy mohla veřejnost vidět rodinu pohromadě v prosinci, při vánoční bohoslužbě a koncertě, který Kate pořádala, a při tradiční vánoční bohoslužbě královské rodiny v Sandringhamu.