Dlouhé procházky skotskou krajinou, rybaření, lov, pobyt v přírodě. Tak vypadá tradiční srpnový pobyt britské královské rodiny na jejím skotském panství Balmoral. Seniorní členové ostře tam tráví již po několik generací jedny z mála dnů v roce, kdy si dopřávají soukromou dovolenou. Sice se už vícekrát stalo, že je události vyžadující veřejná vystoupení či prohlášení zastihly právě ve Skotsku, a z Balmoralu existuje také množství oficiálních snímků, většina místního dění ale zůstává takzvaně za zavřenými dveřmi. Jednu z představ, jak to může v těch dnech na panství vypadat, nabídl třeba seriál Koruna.

Balmoral má navíc v srdcích členů britské královské rodiny výsadní postavení - traduje se, že šlo o nejoblíbenější panství zesnulé královny Alžběty II., která navíc právě ve zdech tohoto sídla v roce 2022 zemřela. Právě zde trávila rodina dovolenou, když ji zastihla tragická zpráva o smrti princezny Diany. A jak na základě zákulisních informací světu vykreslili fungování královské rodiny tvůrci již zmíněného seriálu, právě tam tehdejší princ Charles dovedl mladičkou Dianu, s níž teprve začínal chodit, aby si ji královská rodina „otestovala“.

Velkým tématem letošního pobytu královské rodiny na Balmoralu, kam nyní své nejbližší příbuzné zve jako hlava rodiny král Karel III., bylo, zda si skotskou dovolenou bude moct „dopřát“ princezna z Walesu Kate, která se dál léčí s rakovinou. Její příznivci se ale nyní dočkali dobrých zpráv - Kate do Skotska nejenže odjela, ale podle snímků, které fotografové zachytili při cestě rodiny ze sídla do kostela na nedělní mši, tráví tyto dny zřejmě v dobré náladě i při síle. Ne všichni ovšem snímkům ale věří.

Veselá a ve společnosti krále

Kate tráví dny na Balmoralu ve společnosti krále Karla III., královny Camilly, svého manžela prince Williama, svých tří potomků a rovněž prince Edwarda a vévodkyně z Edinburghu Sophie. „Pobyt na Balmoralu představuje nejdelší cestu, kterou Kate absolvovala od chvíle, kdy otevřeně přiznala své zdravotní problémy,“ píše list Daily Mail.

V minulosti podle zdrojů britského média Kate s Williamem rádi trávili dny na Balmoralu třeba cyklistickými vyjížďkami po okolí. Zda je do programu zařadili i letos, Kensingtonský palác odmítl komentovat, zato ale novináři zachytili Kate při jízdě autem s dalšími členy královské rodiny na nedělní mši.

Několik aut dovezlo krále, královnu a jejich příbuzné do místního kostela Crathie Kirk. Kate seděla v autě s manželem Williamem, který vůz řídil. „Zdálo se, že je v dobré náladě, William se při konverzaci s manželkou usmíval,“ komentuje list Daily Mail. Podle magazínu Town and Country na zadním sedadle seděl nejstarší syn páru, princ George.

Britská média dál upozornila, že od červnového ceremoniálu Trooping the Colour, který představoval vůbec první letošní vystoupení princezny na veřejnosti, to bylo při cestě do kostela vůbec poprvé, co byla Kate zachycena kamerami a fotoaparáty ve společnosti krále Karla III., který se rovněž léčí s rakovinou (král přijížděl do kostela v jiném autě).

Je to podfuk, šíří se na sociálních sítích

Nové snímky princezny Kate ale na sociálních sítích také rozvířily spekulace. Někteří si totiž myslí, že nejsou pravé. Napomohl tomu outfit, který si Kate pro cestu do kostela zvolila. „Na nedělní bohoslužbu Kate oblékla hnědý klobouk fedora ozdobený peřím, a béžový kabát - což je buď velmi podobný, nebo stejný outfit, který na sobě měla při cestě do kostela v Balmoralu minulé léto,“ popisuje oděv, který má princezna na nových snímcích, magazín Town and Country.

Kate při cestě do kostela na Balmoralu v roce 2023:

| Video: Youtube

A lidé na sociálních sítích okamžitě začali mluvit o tom, že nové fotky nejsou pravé, a jde jen o mírně upravené snímky z loňského léta. Tato tvrzení šíří především dezinformační účty, které například už počátkem roku uváděly poplašné zprávy o zmizení Kate či jejím zdravotním stavu. „Doteď jsem našel pouze tři fotky, o nichž média tvrdí, že je to Kate přijíždějící na mši na Balmoralu. Snímek vlevo je z roku 2023 a sedí na zadním sedadle. Snímek vpravo je údajně z 25. srpna 2024. Ok. Jasně,“ napsal třeba na sociální síti X účet New World Disorder a celé prohlášení doplnil hashtagem#WhereIsKate, tedy v překladu Kde je Kate, který byl hojně používán komunitou lidí, kteří v zimě tvrdili, že princezna zemřela a královská rodina to tají.

Při pohledu na snímky z roku 2023, které si lze prohlédnout třeba v článku o loňském srpnovém pobytu královské rodiny na Balmoralu na webu britského bulvárního listu Express, si ale lze všimnout, že byť má princezna na sobě stejný klobouk, loni zvolila pro cestu do kostela jiný účes, a také jiné náušnice. Také král Karel III. a královna Camilla si vzali na letošní návštěvu kostela velmi podobné oblečení jako loni, protože styl členů královské rodiny při pobytu ve Skotsku je každoročně velmi podobný. Zprávy o nepravosti nových snímků jsou tak pouze dezinformacemi.