Lidé na internetu spekulují o pozadí prvního veřejného vystoupení princezny Kate od chvíle, kdy oznámila, že má rakovinu. Princezna z Walesu se v sobotu zúčastnila přehlídky Trooping the Colour v Londýně. Podle některých se ale ve skutečnosti dál cítí špatně.

Princ William, princezna Kate a jejich děti během přehlídky Trooping the Colour v Londýně. | Foto: ČTK

Všichni vypadají tak šťastní, řekl podle listu Daily Mail britský princ George své matce, princezně Kate, když spolu v sobotu v kočáru vyjeli z Buckinghamského paláce na slavnostní přehlídku Trooping the Colour, která se v Londýně konala na počest narozenin krále Karla III. Právě na této slavnostní akci lidé spatřili princeznu z Walesu vůbec poprvé od chvíle, kdy na jaře oznámila, že se léčí s rakovinou.

Zatímco britská média převážně psala o tom, že Katino první vystoupení bylo plné smíchu, lidé se v komentářích na sociálních sítích obávají, že princezniny úsměvy byly pouze nacvičené a ve skutečnosti se stále necítí dobře. Britové proto oceňují Kate za její statečnost.

Pod drobnohledem

Už od chvíle, kdy v pátek večer Kensingtonský palác oznámil, že se Kate zúčastní slavnosti Trooping the Colour, se pozornost světových médií upřela na princeznu. „Příští královna musí vědět, že se na ni zaměří, a odborníci na královskou rodinu a vlastně každý člověk budou zkoumat, zda vypadá 'slabá a unavená', nebo hledat důvody, aby ocenili, že vypadá zdravě a 'jako ona',“ napsal ještě před slavností list The Mercury News.

Kate zastínila i krále. Princeznino první vystoupení bylo plné symbolů a smíchu

Princezna Kate nakonec svým vystoupením, při němž se objevila po boku svých potomků, britská média zcela okouzlila. List Daily Mail například ocenil video ze zákulisí slavnosti, které zveřejnila britská královská rodina. „Statečná Kate je v novém videu jako svítící maják. Záběry ukazují, jak Kate září,“ uvedl list.

Podle magazínu Town and Country příznivci britské královské rodiny ocenili, že se princezna rozhodla alespoň částečně vrátit k veřejným vystoupením. „Je to pro mě opravdu dojemné, protože naše rodina také zažila boj s rakovinou. Je hezké vidět královskou rodinu sjednocenou, myslím, že je to pro zemi velmi důležité,“ řekla redaktorům magazínu přímo při slavnosti Trooping the Colour Helen ze severního Londýna.

Kate za její statečnost ocenil v komentáři také list The Telegraph. „Dvě slova: Děkujeme (v angličtině thank you, pozn. red.). Děkujeme princezně z Walesu za to, že se zúčastnila Trooping the Colour v chladném, šedém dni, kdy by běžní smrtelníci s její nemocí zůstali doma. Nemoc si rozhodně vybrala svou daň. Štíhlá a s výraznějším make-upem než obvykle vypadala 42letá princezna spokojenější, než se pravděpodobně cítila. Jak odvážné čelit pohledům světa, když se vás vaše tělo snaží zradit,“ napsal deník.

Zákeřná nemoc Karla III. neničí. Král baví společnost i fanoušky na sítích

List Business Insider se přiklonil k lidem, kteří na sociálních sítích komentují, že se Kate při slavnosti ve skutečnosti necítila dobře. „Kate pro davy a kamery nasadila podle experta na řeč těla Darrena Stantona svůj 'hráčský výraz',“ uvedl list.

Podle Stantona její úsměv nebo to, že příliš lidem nemávala, naznačil, že princezna byla nervózní. „Vnitřně cítila, že chce vystupovat tak, aby na ni lidé byli hrdí, ale byla také nervózní, což je pochopitelné,“ prohlásil Stanton.