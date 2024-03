Lidé se obávají o zdraví princezny z Walesu Catherine. Přestože Kensingtonský palác již dříve avizoval, že se Kate na veřejnosti objeví nejdříve po Velikonocích, nedostatek oficiálních zpráv o jejím stavu vyvolává pochybnosti. Šíří se spekulace, že musela znovu do nemocnice.

Kensingtonský palác vydal v poslední únorový den nové strohé prohlášení o stavu princezny Kate. Podnítily jej k tomu stále více se šířící spekulace o tom, že na tom manželka následníka trůnu prince Williama nadále není zdravotně dobře. Ty momentálně královská rodina popírá, za nedostatek informací o Katině stavu se na ni ale valí vlna kritiky.

Na internetu se šíří tvrzení, že se princeznina rekonvalescence zkomplikovala, či dokonce že musela opět jít do nemocnice. Nejčastější otázka uživatelů sociálních sítí zní: Kde je Kate? Spekulace se tento týden zintenzivnily, když se princ William náhle omluvil z důležité veřejné akce, vzpomínkového shromáždění na svého kmotra Konstantina II. Řeckého, a neúčast odůvodnil pouze blíže neupřesněnými „osobními důvody“, připomíná list Daily Mail.

To u mnohých lidí vyvolalo dojem, že se musí dít něco velmi vážného. A nejspíše se to týká právě Kate.

Přestože se pak zástupci rodiny následníka trůnu museli vyjádřit, mnoho nových informací o Kate z prohlášení nevyplynulo. „Kensingtonský palác už v lednu jasně oznámil, jaký bude časový vývoj zotavování princezny (bylo řečeno, že se Kate neobjeví na veřejnosti dříve jak o Velikonocích, pozn. red.), a že o jejím stavu budeme informovat jen v závažných situacích. Toto dál platí,“ prohlásilo tiskové oddělení královské rodiny.

Zároveň mluvčí dodali, že se Kate má dobře. Stejně se vyjadřují i nejmenované zdroje z blízkosti prince a princezny z Walesu, jejichž vyjádření se povedlo získat některým britským médiím. List The New York Times uvádí, že princezna by se měla podle dostupných informací dál nacházet doma, v rodinném kruhu.

Chceme méně tajností, žádají odborníci

Odborníci na královskou rodinu ale upozorňují, že monarchie by měla být v informování o stavu Kate otevřenější. Třeba podle vyjádření královského životopisce Phila Dampiera pro Daily Mail mají sice členové královské rodiny právo na soukromí, ovšem při zohlednění toho, že Kate nikdo neviděl už dva měsíce a král Karel III. se léčí s rakovinou, je nyní mimořádná situace. A vyžaduje si větší upřímnost.

„Obávám se, že pokud nebude upřesněn důvod, proč princ William na poslední chvíli odřekl svou účast na vzpomínkovém shromáždění, nedá se předejít vzniku spekulací. V řeckých listech se objevily strašlivé zprávy o Katině zdraví a, byť pro ně neexistují žádné důkazy, rychle se rozšířily do celého světa,“ zmínil.

Podobně se vyjádřila v analýze pro BBC i královská komentátorka Daniela Relphová. Navíc uvedla, že pokud budou tajnosti pokračovat, mohlo by se to v budoucnu otočit proti Kate. „Když se Catherine vrátí k veřejné službě, bude pod drobnohledem. Všechny oči se budou upírat jen na ni. Jak vypadá? Jak působí? Je na ní něco jiného? Její tým si to dobře uvědomuje, a vybere velmi pečlivě, kdy a jak ji lidé opět uvidí,“ nastínila Relphová.