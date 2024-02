Princezna z Walesu Catherine se podle britských médií poprvé od chvíle, kdy se podrobila blíže neupřesněné operaci břicha, objevila na veřejnosti. Nešlo ale o oficiální vystoupení, nýbrž o soukromou procházku ve společnosti dětí. Podle komentátorů jde o dobrý znak toho, že se populární princezna Kate zotavuje. Spekulace, že po zákroku princezna téměř zemřela, jsou podle zjištění britských novinářů zcela nepravdivé.

Zotavuje se. Tato slova použila britská média, když v minulých dnech přinesla nejnovější zprávy o stavu princezny z Walesu Catherine. Manželka následníka britského trůnu Williama totiž vůbec poprvé od propuštění z nemocnice, kde strávila téměř dva týdny kvůli blíže neupřesněné operaci břicha, opustila svůj domov ve Windsoru. Konkrétně byla Kate viděna na procházce se svými potomky.

Vzhledem k tomu, že šlo o soukromou cestu, neexistují žádné snímky zotavující se princezny, podle britských médií ale její první vycházky znamenají pro příznivce britské královské rodiny povzbudivé zprávy.

„Jasným znamením zlepšení jejího stavu je, že se rovněž připojila ke svému manželovi, princi Williamovi a jejich třem dětem, a společně vyrazili strávit pololetní prázdniny na panství Sandringham v Norfolku, kde nyní setrvává král Karel III.,“ uvedl třeba list Daily Mail.

Změna prostředí

Žádné oficiální zprávy o princeznině současném stavu se v posledních dnech neobjevily. Jak avizoval Kensingtonský palác již dříve, královská rodina bude informace o ní poskytovat jen v případě výrazných změn zdravotního stavu. Britská média tak musí nyní spoléhat jen na zákulisní zdroje.

Ty se ale vyjadřují povzbudivě. „Catherine se zotavuje dobře. Už se těšila se na změnu prostředí a v Norfolku si bude moci odpočinout, zatímco se děti vyřádí s Williamem,“ řekl listu Daily Mail princeznin přítel.

Příznivci princezny z Walesu oceňují rovněž to, že, přestože sama bojuje s následky operace, v uplynulých dnech si našla prostor na to, aby podpořila jiné. Konkrétně kondolovala známé britské moderátorce Kate Garrawayové, které zemřel manžel. „Catherine a William poslali krásný dopis,“ zmínila podle magazínu People moderátorka.

Umělý spánek? Hloupost

Kromě pozitivních zpráv se ale o Katině stavu šíří i různé dezinformace. Rozruch v uplynulých dnech vyvolalo, když se ve španělském vysílání objevilo tvrzení, že Kate po operaci téměř zemřela. „Novinářka Concha Callejaová prohlásila, že lékaři museli jednat rychle, protože jí zachraňovali život. Intubovali ji a uvedli do kómatu,“ připomněl list Daily Mail.

Britská královská rodina se k těmto informacím nijak nevyjádřila, podle zákulisních zdrojů britských médií ale blízké princezny z Walesu tvrzení rozzuřila. „Je to naprostý nesmysl. Ta novinářka se nepokusila ověřit fakta u kohokoliv z královské domácnosti. Je to v podstatě úplně vymyšlené,“ prohlásil zdroj blízký rodině pro list The Telegraph.

Jak již Deník informoval, k oficiálním povinnostem se princezna Kate vrátí nejdříve po Velikonocích a nic na tom nemění nejen nové zprávy o zlepšení jejího stavu, ale ani rakovina krále Karla III. Ten již začal s léčbou.

Přestože se chystá pokračovat v práci, pro nejbližší dobu zrušil svá veřejná vystoupení. Při nich jej nahradí především následník trůnu, princ William, který ale nával povinností bude muset zvládnout bez své populární manželky po boku.