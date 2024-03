Britská princezna Catherine má rakovinu a aktuálně podstupuje chemoterapii. V pátek to oznámila ve videu, které zveřejnil Kensingtonský palác. Zpráva přichází po týdnech spekulací o princeznině zdravotním stavu. Manželka následníka britského trůnu v lednu podstoupila blíže nespecifikovanou operaci břicha a stáhla se z veřejného života.

Princezna z Walesu Catherine oznámila, že má rakovinu. | Foto: Profimedia

Britská veřejnost už několik týdnů řešila princeznino zdraví, dvaačtyřicetiletou Kate totiž nikdo neviděl od Vánoc. Média spekulovala mimo jiné i o rakovině, tuto diagnózu však rodina původně vyvrátila. Teprve tento týden budoucí královnu lidé zahlédli při nákupech.

Smutnou zprávu o rakovině Kate oznámila prostřednictvím videa na sociální síti X. Požádala v něm o „čas, prostor a soukromí“ během léčby s rakovinou, jejíž druh neupřesnila.

Skandál kolem princezny Kate. Zaměstnanci nemocnice chtěli získat citlivé údaje

„Prožila jsem několik náročných měsíců. V lednu jsem v Londýně podstoupila operaci břicha. Tehdy se mělo za to, že nejde o rakovinu. Operace byla úspěšná, test po operaci však rakovinu odhalil. Nyní jsem v rané fázi chemoterapie. Je to velký šok a já a moje rodina děláme vše pro to, abychom to zpracovali a vše vysvětlili našim dětem,“ uvedla Kate ve videu.

Velkou útěchou jí je podle jejích slov manžel William, který stojí po jejím boku. „Každým dnem sílím. Soustředím se na věci, které mi pomohou se léčit,“ dodala. Princezna také poděkovala těm, kteří jí přejí pevné zdraví a posílají dojemné vzkazy.

Ke spekulacím o princeznině zdraví přispěl také incident z minulého týdne, kdy přední světové agentury stáhly fotografii Kate s dětmi, kterou zveřejnil Kensingtonský palác, a to kvůli podezření, že s ní bylo manipulováno. Kate později na síti X uvedla, že snímek upravila, a omluvila se za způsobený zmatek.

S nespecifikovanou rakovinou se v současné době léčí také britský král Karel III. Buckinghamský palác to oznámil na počátku února nedlouho poté, co panovník absolvoval zákrok kvůli zvětšené prostatě.

Bílý dům popřál Kate plné uzdravení

Na smutnou zprávu už reagoval britský premiér Rishi Sunak. V prohlášení uvedl, že Kate prokázala obrovskou statečnost.

Také Bílý dům spolu se zbytkem Spojených států myslí na britskou princeznu Kate a přeje jí plné uzdravení. V pátek to vzkázala jeho mluvčí Karine Jean-Pierreová. „Tato zpráva nás nesmírně zarmoutila. Je hrozná,“ uvedla Jean-Pierreová, která vyzvala k „respektování soukromí“ princezny z Walesu a její rodiny. Představitelé Bílého domu se podle ní o diagnóze dozvěděli společně s celým světem, když Kate nyní rakovinu oznámila na videu.