Kdykoliv se na veřejnosti objeví rodina britského následníka trůnu prince Williama, oči všech se upírají nejen na jeho lidmi i módními kritiky zbožňovanou manželku Kate, ale také na jejich tři potomky, které princ a princezna z Walesu vodí do společnosti čím dál tím častěji. Zatímco nejstarší princ George, který je v následnické linii další v pořadí na britský trůn, se chová při veřejných vystoupení velmi důstojně, mladší princezna Charlotte a princ Louis v sobě ještě nezapřou dětskou bezprostřednost.

Naposledy Brity pobavili, když s rodiči sledovali vojenskou přehlídku Trooping the Colour - hitem internetu se staly záběry na nudícího se, zívajícího a tančícího prince Louise, a videa, na kterých ho starší Charlotte přísně napomíná a šťouchá.

Nyní britská média přinesla informaci, že princezna Kate, která vždy kladla mateřství a blaho svých potomků na první místo, učinila zásadní rozhodnutí týkající se budoucností dvou mladších dětí.

Aby z nich nebyli náhradníci

Podle britského listu The Daily Beast si princezna Kate a princ William přejí, aby Charlotte a Louis v dospělosti nebyli takzvanými seniorními, respektive pracujícími členy královské rodiny. Podle nejmenovaných zdrojů z jejich blízkosti se míní zasadit, aby dvě mladší děti nepracovaly jako oficiální zástupci Buckinghamského paláce, ale našly si jiné kariéry. Tímto způsobem se Kate údajně chce vyhnout tomu, aby Charlotte a Louis prožili život „náhradníků“, jako byl Williamův mladší bratr princ Harry, který tímto slovem nazval i svou provokativní autobiografii.

Zatímco nejstarší George má budoucnost jasně nalinkovanou - aktuálně je hned po svém otci v pořadí druhým následníkem britského trůnu - pro mladší Charlotte a Louise si jejich rodiče přejí jiný životní cíl. „Pracovní předpoklad je, že mladší dvě děti si budou dělat to své. Louis a Charlotte budou povzbuzeni, aby se nestali pracujícími členy královské rodiny. George tu možnost samozřejmě nemá, ale je záměrem nechat Charlotte a Louise, aby si zvolili svůj vlastní osud,“ cituje list The Daily Beast anonymní zdroj z blízkosti rodiny.

Snímek prince Williama s dětmi, který letos pořídila princezna Kate:

Dalším důvodem pro takové rozhodnutí Kate a Williama má být strategie Karla III., s níž následník zcela souhlasí, zúžit počet seniorních členů královské rodiny, kteří takzvanou Firmu zastupují na veřejnosti při oficiálních událostech a jsou placeni z peněz britských daňových poplatníků. V souvislosti s ní by v dospělosti měl tuto roli z dětí Kate plnit pouze George a jeho případná rodina.

Jak ale píše The Daily Beast, kritici královské rodiny podotýkají, že pokud Kate a William nechtějí z Charlotte a Louise vychovat další náhradníky, měli by je už nyní přestat veřejně prezentovat. Jejich vystoupení jsou ale přitom lidmi vždy velmi očekávána a zvyšují popularitu královské rodiny.

Přijde Kate na Wimbledon?

Princezna Kate a princ William se všechny své tři potomky snažili v uplynulých měsících chránit před mediálním zájmem ještě ostražitěji než obvykle. Důvodem je pokračující léčba rakoviny princezny z Walesu.

Poprvé od jejího zahájení se po několika měsících fám Kate ukázala na veřejnosti u příležitosti červnové slavnosti Trooping the Colour. Podle komentátorů vypadala skvěle a po boku svých dětí šťastně a uvolněně, zároveň ale v prohlášení přiznala, že léčbu ještě nemá za sebou a prožívá i horší dny. Přesto slíbila, že se ještě v létě pokusí několikrát se zúčastnit oficiálních akcí.

Princezna Kate na Wimbledonu v roce 2023:

Aktuálně příznivci královské rodiny ve velkém spekulují, že jednou z nich by měl být Wimbledon - tím pádem by svět Kate znovu spatřil už za pár dní. Přestože to pořadatelé tenisového svátku nevylučují, očekává se, že případnou účast princezny palác opět potvrdí až několik hodin před jejím vystoupením. „Kate Middleton je synonymem Wimbledonu. Princezna z Walesu je patronkou All England Lawn Tennis Clubu a stálicí při předávání trofejí. Debbie Jevansová, předsedkyně All England Clubu, uvedla, že pořadatelé Wimbledonu chtějí princezně poskytnout „co největší flexibilitu“,“ zmiňuje magazín Tatler.