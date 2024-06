Odborníci na královskou rodinu dál probírají dozvuky prvního veřejného vystoupení britské princezny Kate od oznámení, že trpí rakovinou. Módní kritici upozornili, že princezna vyslala volbou šatů, které vynesla na slavnost Trooping the Colour v Londýně, světu zprávu. Je ale pravděpodobné, že účast na velkém ceremoniálu Kate vyčerpala natolik, že nyní vynechá minimálně jednu z tradičních letních akcí, kterých se v předchozích letech zúčastňovala. Přesto o sobě princezna dává lidem vědět. V pátek zveřejnila své blahopřání manželovi.

Všechno nejlepší tati, všichni tě moc milujeme! Příspěvek s tímto popisem zveřejnili na svých sociálních sítích v pátek princ a princezna z Walesu. 21. června totiž oslavil princ William dvaačtyřicáté narozeniny. Blahopřání doplnil snímek prince a jeho tří dětí - prince George, princezny Charlotte a prince Louise. Pořídila jej princezna z Walesu Kate. Po dlouhých měsících mlčení tak jde o další zprávu, kterou vyslala světu.

Snímek Kate podle BBC vyfotila zřejmě minulý měsíc, když s rodinou pobývala v Norfolku. Zachytila svého manžela i s dětmi při výskoku do vzduchu. Příznivci páru jsou z fotky nadšení. „Možná nejlepší snímek této rodiny, jaký jsem viděl,“ napsal uživatel Instagramu pod jménem Big Ladder Photographer pod příspěvek a podobných komentářů lze najít množství.

Princezně Kate se tak opět podařilo naklonit si na svou stranu veřejnost. Britové podle mínění tamních médií nyní princeznu velmi oceňují, zejména poté, co poprvé od zveřejnění informace, že trpí rakovinou, vystoupila minulou sobotu na veřejnosti při slavnosti Trooping the Colour. Módní kritici přinesli nyní informaci, že při slavnosti, na kterou vynesla bílé šaty s černobílou mašlí, také svým outfitem vyslala světu další dojemnou zprávu. „Každý model a doplněk, který si vezme na sebe, je vybrán za určitým účelem a každému detailu je věnována pozornost. Oblečení princezny bývá často připisován zvláštní význam - ať už vysílá světu zprávu barvou outfitu nebo pomocí šperků vzdává hold princezně Dianě - a letošní slavnost Trooping the Colour nebyla výjimkou,“ uvádí magazín In Style.

Šaty jako poklona králi

Jak Deník informoval hned po slavnosti, Kate si na vojenskou přehlídku, která se konala na počest narozenin krále Karla III., zvolila šaty od návrhářky Jenny Packhamové a klobouk značky Philip Treacy. Bílé šaty s černým páskem a černobílou mašlí doplnila bílými lodičkami, perlovými náušnicemi ve tvaru květiny, které měla například na sobě na křtu jednoho ze svých potomků, a zlatou broží odkazující k její funkci čestného plukovníka Irské gardy.

Až po několika dnech si ovšem módní kritici všimli, že šaty princezny nebyly nové - má je v šatníku již déle a pro Trooping the Colour na nich byly upraveny jen detaily. Podle magazínu Page Six šaty návrháři doplnili mašlí a černý pásek obohatili o bílý pruh.

Symbolický význam nesl outfit Kate hned v několika rovinách. „Jelikož poprvé tyto šaty Kate oblékla na recepci ke korunovaci Karla III., nyní sloužily jako poklona králi,“ zmínil jednu z nich magazín In Style.

Zároveň měla volba tohoto modelu ujistit lidi, že jde o „starou dobrou Kate“, byť stále bojuje s nemocí. „Bylo pozoruhodné vidět princeznu z Walesu při jejím návratu do veřejného života v oblečení, které působilo jak svěže, nově a vzrušujícím dojmem, tak uklidňujícím způsobem, familiérně, jelikož bylo pro Kate velmi typické. Šaty spolu s mašlí a kloboukem působily jako Kate tak, jak ji známe. Po tak dlouhé době mimo zraky veřejnosti byla tato známost potřebná a vítaná,“ zhodnotila pro magazín expertka na módní styl královské rodiny Elizabeth Holmesová.

Ascot bez Kate

Bílý model Kate zvolila i z dalšího důvodu. „Tato barva symbolizuje znovuzrození, čistotu a naději. Inovovaný look zahrnoval rovněž detaily, zřejmě inspirované princezou Dianou, která často nosila stylingy inspirované námořnickým stylem,“ uvedla britská mutace magazínu Elle.

Jakkoliv se ovšem princezna Kate snažila vyslat svým vystoupením zprávu, že je jí stále lépe a lidé se o ni nemusí obávat, podle královské životopiskyně a novinářky Katie Nichollové si princeznino veřejné vystoupení vyžádalo svoji daň. A na další účast Kate na velké akci si její příznivci zase budou muset nějaký čas počkat. Kate totiž nyní podle Nichollové potřebuje dlouhý a zasloužený odpočinek. „Nemyslím si, že teď můžeme očekávat po nějakou dobu další veřejné vystoupení. To sobotní si bude vyžadovat určité zotavení,“ citoval Nichollovou magazín Page Six.

Že má odbornice pravdu, naznačilo i to, že Kate se nepřipojila k ostatním členům královské rodiny a svým rodičům při jejich tradiční účasti na dostizích v Ascotu v uplynulých dnech. Nejisté je, zda se princezna z Walesu objeví třeba na některém ze zápasů tenisového Wimbledonu, jehož je pravidelnou divačkou.