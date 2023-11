Princezna z Walesu Catherine se opět stala středobodem pozornosti. Manželka britského následníka trůnu Williama okouzlila příznivce britské královské rodiny volbou tiáry, kterou vynesla na státní večeři. Na hlavě totiž měla „zapomenutý“ klenot, který se na veřejnosti neobjevil už téměř století. Vzdala jím hold zesnulým populárním předkům krále Karla III. Podle odborníků také nesl velký symbolický význam. Deník přibližuje, co jím princezna sdělila.

Princezna Kate v korunce královny matky | Foto: Profimedia

Státní návštěva jihokorejského prezidenta ve Velké Británii se změnila v další triumf princezny z Walesu Catherine, která tak opět prokázala, že je klenotem britské královské rodiny. Manželka prince Williama na sebe strhla při oficiálních setkáních s prezidentem Jun Sok-jolem všechnu pozornost. Zatímco módní kritici ji vynesli do nebe za volbu dvou outfitů, fanoušky královské rodiny ohromilo, v jaké korunce se žena familiárně nazývaná Kate, objevila.

Zapomenutá tiára

Hlavní poprask nastal po večerním banketu v Buckinghamském paláci. Princezna měla na sobě módními kritiky oceňované dlouhé bílé šaty se zlatým zdobením od návrhářky Jenny Packhamové, jež patří mezi Catherininy nejoblíbenější. Přesto to nebyla okouzlující róba, která tak zaujala. „Na hlavě měla vzácný klenot, který mnoho generací fanoušků královské rodiny nikdy předtím nevidělo: tiáru pojmenovanou The Strathmore Rose,“ zmiňuje magazín Vogue.

Princezna Kate má opravdu rozvětvenou rodinu. Je už šestinásobnou tetou:

Princezna Kate je už šestinásobnou tetou, syn jejího bratra dostal ohnivé jméno

Jak doplňuje list The Telegraph, lidé mohli naposled vidět tuto korunku na člence britské královské rodiny téměř před stoletím. „Tuto tiáru dostala pozdější královna matka Alžběta Bowes-Lyonová jako svatební dar, když si v roce 1923 brala příštího britského krále Jiřího VI. Klenot pak měla na hlavě při focení v roce 1926, ve stejném roce, kdy se narodila její starší dcera, z níž vyrostla královna Alžběta II.,“ vysvětluje The Telegraph.

Princezna Kate ve vzácné korunce královny matky:

Zdroj: Youtube

Naposledy pak měla na veřejnosti královna matka korunku na hlavě počátkem 30. let minulého století, a následně byla uložena do klenotnice. I proto se o klenotu nyní britská média vyjadřují jako o „zapomenutém“. Říkalo se, že důvodem, proč se tiára ztratila z očí, mohlo být její údajné poškození. To bylo ale vyvráceno v roce 2002, kdy se objevila na výstavě klenotů. A tak její zmizení z očí zřejmě způsobil jen změněný vkus královny matky.

Poklona prapratchýni

Své jméno - v překladu Strathmorská růže - získala tiára díky svému vzhledu a původu. Královně matce ji totiž jako svatební dar dal její otec, Lord Strathmore. Tvoří ji pak několik diamantových růží. „Přestože byla zakoupena ve 20. letech, vyrobena byla již v 19. století v Anglii. Květiny lze sejmout a nosit jako brože. Stejně jako mnoho jiných korunek ve 20. letech se vzhledem k tehdejší módě dá také nosit jako čelenka přes čelo,“ nastiňuje web The Court Jeweller.

Princezna z Walesu Kate se stala po královně matce teprve druhou ženou, která se v klenotu objevila na veřejnosti. Alžběta II. sice korunku po své matce zdědila, nikdy ji ale nevynesla. Pro Catherine je navíc tiára teprve třetí korunkou z klenotnice rodiny, kterou na sobě měla.

Volba Strathmorské růže měla samozřejmě i velký symbolický rozměr. Podle listu The Telegraph mohla být poklonou návštěvě z Jižní Koreje, neboť národní květinou země je jihokorejský ibišek, známý jako korejská růže. Podle magazínu People ale volba korunky ukázala především to, jak blízký a dobrý vztah má Kate se svým tchánem, králem Karlem III. „Kolekce královských klenotů je nyní pod kontrolou krále, takže bylo jeho rozhodnutím umožnit Catherine vynést tento téměř zapomenutý kousek historie královských šperků. Je to dojemné gesto vzhledem k blízkému vztahu, který měl král se svou babičkou, a s jakou láskou mluví o své snaše,“ souhlasí i The Telegraph.

Nová královna matka

Podle odborníků na královskou rodinu je pak Katino vynesení tiáry symbolem její pozice ve „firmě“. „Kate často dává najevo, že by ráda ve své roli napodobovala královnu matku, a často tíhne ke šperkům z její sbírky. Vzhledem k tomu, že letos bylo sté výročí svatby krále Jiřího VI. a královny Alžběty a tato čelenka byla jedním ze svatebních darů, je její výběr pro banket obzvláště smysluplný,“ vyjádřila se pro The Telegraph zakladatelka společnosti The Court Jeweller Lauren Kiehnaová.

Po smrti královny Alžběty II. probíhají v královské rodině změny:

Velké zákulisní změny. Princ William v tichosti proměňuje britskou monarchii

Princezna Catherine rovněž symbolicky připomněla zesnulou Alžbětu II. - měla totiž její diamantové náušnice. Stejně tak k zesnulé panovnici odkazovala svojí volbou klenotů královna Camilla, která na banket vynesla tiáru Burmese ruby, kterou dostala Alžběta II. darem v roce 1973.

Princ a princezna z Walesu při setkání a jihokorejským prezidentským párem:

Kromě banketu princezna z Walesu při státní návštěvě ohromila červeným kabátem s velkou mašlí značky Catherine Walker. Podle britské mutace prestižního módního magazínu Vogue šlo o jednu z nejhezčích pelerín, jaké kdy manželka následníka trůnu oblékla. I tento model nesl speciální podtext. „Princezna z Walesu zvolila design zářivě červené barvy, což je jedna z barev jihokorejské vlajky,“ uvádí Vogue.