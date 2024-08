Čekanka Kate. Takovou nelichotivou přezdívku léta používal britský bulvár v souvislosti s princeznou z Walesu Kate. Posměšné pojmenování vzniklo v době, kdy tehdejší Kate Middletonová už roky chodila s následníkem trůnu princem Williamem, a nezdálo se, že by vztah směřoval ke sňatku. V jednu chvíli se dokonce Kate a William na několik měsíců rozešli. Doposud neznámé detaily z tohoto rozchodu aktuálně pronikly do světových médií - pojednává o nich nová biografie princezny Kate od Roberta Jobsona, která vychází v těchto dnech.

Jobson v životopisu odhalil nejen podrobnosti o vztahu Kate a Williama, ale i další informace o princezniných vztazích se švagrovou Meghan, vévodkyní ze Sussexu.

Rozchod po telefonu

Princ William a Kate Middletonová se rozešli v roce 2007. „Kate měla krátce před 25. narozeninami, princ William sloužil v armádě,“ připomíná stanice ABC.

Úryvek z Jobsonovy knihy, v němž detailně rozchod popisuje, zveřejnil britský list Daily Mail. Princ William zavolal Kate do práce. „Řekl jí, že oba potřebují ‚trochu prostoru‘, aby ‚našli vlastní cestu‘, a že není schopen jí nabídnout manželství. V emocionálně nabitém 30minutovém rozhovoru oba uznali, že jsou na jiných životních cestách. Pro Catherine to byla zničující rána, dvojnásobně těžká tím, že se s ní někdo rozešel po telefonu,“ napsal Jobson.

Podle autora William oslavil rozchod divokou párty v baru. S Kate se k sobě vrátili ve chvíli, kdy mladá žena začala randit s jinými muži a princ si uvědomil, že bez ní nemůže žít. Podle Jobsona se dali dohromady na kostýmované párty. „Kate přišla oblečená jako zdravotní sestra. První část večera strávili v rozhovoru, předtím, než zamířili na taneční parket, kde se začali líbat,“ uvedl Jobson.

Kate versus Meghan

Jobson se v knize ponořil i do komplikovaného vztahu princezny Kate a vévodkyně ze Sussexu Meghan. Podle něj byly nejtěžší chvílí dny po smrti královny Alžběty II. Tehdy v jednu chvíli společně vystoupili princ William, princezna Kate, princ Harry a vévodkyně Meghan. „Catherine později přiznala členovi královské rodiny, že nevole mezi páry byla tak velká, že jejich společné vystoupení bylo nejtěžší věcí, kterou v životě musela udělat,“ píše v knize Jobson podle listu The Independent.

Společné vystoupení prince Williama, princezny Kate, prince Harryho a vévodkyně Meghan po smrti Alžběty II.:

| Video: Youtube

Kniha vychází v Británii v těchto dnech. Podle listu The Independent je Jobson dlouhodobým královským korespondentem listu The New York Times a informace získal díky dobrým vztahům s královskou domácností a z rozhovorů s lidmi, kteří v ní působí.

Recenze na publikaci ale nejsou příznivé. Britský list The Telegraph jí dal pouze jednu hvězdu z pěti. „Jobsonova kniha není ničím jiným než zoufale nudnou a často komicky přepsanou hagiografií (středověká oslavná a idealizovaná biografie svatých), která Catherine vykresluje jako světici, umístěnou na tuto zemi, aby uklidnila neklidný rod Windsorů a aby monarchie vypadala soucitněji a citlivěji. Jobson Catherine zjevně nesmírně obdivuje a vždy se ji snaží představit v nejlepším možném světle,“ kritizuje list.