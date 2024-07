To, v co příznivci britské královské rodiny doufali několik týdnů, se jim splnilo. Na veřejnosti se podruhé od oznámení, že trpí rakovinou, objevila princezna Kate. I se svou dcerou se zúčastnila finálového zápasu Wimbledonu. Zároveň se setkala s českou tenistkou Barborou Krejčíkovou, která ovládla ženské finále. Setkání přineslo dojemný moment a celé princeznino vystoupení také množství symbolických poselství.

Ve chvíli, kdy se objevila, se všichni diváci postavili na nohy. Mohutný potlesk ve stoje si hned v úvodu mužského finálového zápasu Wimbledonu v neděli vysloužila britská princezna Kate - za to, že přišla. Bylo to totiž teprve její druhé veřejné vystoupení od chvíle, kdy oznámila, že se léčí s rakovinou. Poprvé se po půl roce v ústraní na veřejnosti objevila v červnu při slavnostní vojenské přehlídce Trooping the Colour. Když tehdy v prohlášení naznačila, že se pokusí v létě vystoupit ještě několikrát, příznivci královské rodiny upírali zraky právě k Wimbledonu. Přání se jim nejenže splnilo, ale Katina účast opět přinesla dojemné a symbolické momenty.

Podle britských médií se zdálo, že se Kate cítí dobře. „Princezna z Walesu působila velmi šťastně, když mávala davům,“ uvedl The Independent. List Daily Mail také poznamenal, že Kate byla zjevně ve svém živlu.

| Video: Youtube

To si myslí také expertka na řeč těla Judi Jamesová, kterou oslovil britský list Metro. „Potlesk ve stoje přijala poněkud skromným kývnutím hlavy, jako by doufala, že se nepozorovaně vplíží na své místo. Její královská elegance a sebevědomí se v tu chvíli mírně vypařily. Nicméně pak zastavila s potěšeným úsměvem a vřele zamávala, což bylo velmi osobní gesto uznání vlny náklonnosti, které se jí dostalo. Katina řeč těla signalizovala překvapení, potěšení a obrovskou touhu znovu se spojit s podporující a velmi pečující veřejností,“ zhodnotila Jamesová.

Kate na stadionu doprovázely její devítiletá dcera, princezna Charlotte, a mladší sestra Pippa Matthewsová. V závěru zápasu předala jeho vítězi Carlosi Alcarazovi trofej. „O princezně, která se stejné role zhostila i v roce 2023, se ví, že tenis miluje a amatérsky jej hraje,“ zmínil The Independent.

Symbolická barva

Kate si na zápas vzala fialové šaty značky Safiyaa. Jako vždy, i nyní její outfit nesl v sobě poselství. „Fialová barva je jasně královská, ale také symbolizuje odvahu. Tedy něco, čeho má princezna evidentně množství,“ uvedla pro Daily Mail dlouholetá britská módní novinářka Liz Jonesová.

Šaty s propracovaným živůtkem a širokou sukní Kate doplnila rozpuštěnými vlasy, béžovými lodičkami a kabelkou a výraznými zlatými šperky. „Z celého outfitu prostě sálalo: Jsem tady, abych se bavila,“ poznamenala Jonesová. Model podle ní jen zdůraznil, jak šťastně a zdravě princezna vypadala.

Podle listu The Independent však barva šatů vyjadřovala i něco jiného. „Princezna zůstala volbou sytě fialové věrna tradičním barvám Wimbledonu,“ zmínil deník. Poklonu slavnému turnaji Kate vyjádřila ještě i dalším důležitým doplňkem.

Už tradičně totiž měla připnutou tmavě zeleně-fialovou mašli. „Princezna je od roku 2016 patronkou tenisového oddílu All England Lawn Tennis and Croquet Club, který Wimbledon pořádá. Tmavě zelená a fialová jsou jeho oficiálními barvami už od roku 1909. Mašli v barvách prezentujících klub si na sebe poprvé dala při Wimbledonu v roce 2017 a od té doby ji na tuto událost nosí každoročně,“ vysvětlil britský list Mirror. Před Kate byla patronkou klubu po 64 let královna Alžběta II.

Princezna Kate se na finále Wimbledonu setkala s anglickými tenistkami:

| Video: Youtube

S dcerou po boku

Podle komentátorů bylo rovněž důležité, že se Kate na zápas vypravila se svou jedinou dcerou. „Kate dceři Charlotte slíbila už dávno, že ji vezme na finále Wimbledonu. Charlotte vždy milovala tenis. Kate se cítila vinná, že nyní kvůli vyčerpání po léčbě rakoviny netráví se svými dětmi tolik času, kolik by chtěla,“ řekla britskému listu The Sun britská spisovatelka Ingrid Sewardová, autorka množství životopisů členů britské královské rodiny.

Odborníci na královskou rodinu navíc už po prvním vystoupení Kate v červnu na slavnosti Trooping the Colour poznamenali, že princezna Charlotte je pro svou nemocnou matku velkou oporou a je vidět, že na ni dohlíží. Podle odbornice na řeč těla Jamesové se to projevilo i na Wimbledonu. „Charlotte ukázala, jak je vyspělá - tím, že potichu zrcadlila chování své matky a nepotřebovala nic víc než její letmý dotyk, aby šla, kam měla, nebo si potřásla s někým rukou,“ zmínila Jamesová.

Společné sledování zápasu si mimochodem ve stejný den užili i princeznin manžel a nejstarší syn - princ William a princ George spolu zase vyrazili do Německa na finále Eura, v němž se utkala Anglie a Španělsko. Britští fotbalisté zápas prohráli a reakce zklamaného prince George se rychle začala šířit sociálními sítěmi. „Princ George si během napínavého finále Eura 2024, které nakonec skončilo další zničující porážkou pro Anglii, kousal nehty jako my ostatní. Mladý princ si nemohl pomoci, když v něm vřely emoce. S otcem po boku reagoval na každé kopnutí do míče. Byl viděn, jak šeptá otci do ucha a drží si tvář, když Anglie promarnila příležitost skórovat,“ napsal list The Independent.

| Video: Youtube

Dojemné setkání s Krejčíkovou

Princezna Kate při své účasti na Wimbledonu stihla také jedno pro Čechy velmi důležité setkání. Poté, co nemohla být osobně přítomna na ženském finále, se alespoň v zázemí dodatečně setkala s novou wimbledonskou královnou - českou tenistkou Barborou Krejčíkovou.

Sportovkyně sdílela fotky ze setkání na sociální síti s komentářem, že jí bylo ctí. Na snímcích je zaznamenáno, jak princezna Charlotte s nadšením drží tenisovou raketu Krejčíkové. „Šampionka raketu, s níž vyhrála finálový zápas, věnovala princezně Kate,“ uvedl britský list Metro.

Kdy se Kate objeví příště?

Britská princezna Kate z veřejnosti zmizela letos v lednu, kdy Kensingtonský palác oznámil, že musela podstoupit blíže nespecifikovanou operaci břicha. Tehdy ještě zástupci královské rodiny ujišťovali, že operace nesouvisí s rakovinou. Následně ale princeznu nikdo neviděl dlouhé týdny a o jejím zdravotním stavu se začaly šířit různé spekulace. Nakonec v březnu princezna Kate v emotivním videu oznámila, že se léčí s rakovinou a podstupuje chemoterapii.

Královská rodina uvedla, že si léčba vyžaduje čas a požádala o soukromí pro princeznu. Dokonce se mluvilo o tom, že by se Kate mohla opět na veřejnosti objevit až letos na podzim, případně v příštím roce. Chyběly oficiální zprávy o jejím stavu, princ William většinou na dotazy odpovídal pouze tak, že se jeho žena cítí dobře, a britská bulvární média přinášela špatné zprávy od anonymních zdrojů.

Všechny příznivce královské rodiny tak potěšilo, když princezna z Walesu nečekaně doprovázela krále Karla III. (který se rovněž léčí s rakovinou), královnu Camillu, svého manžela a další členy královské rodiny na červnové slavnosti na počest králových narozenin Trooping the Colour. Brity nadchla princeznina statečnost i to, jak dobře vypadala.

Zároveň s vystoupením Kate sdílela osobní vzkaz lidem, v němž uvedla, že jako každý onkologický pacient i ona zažívá lepší a horší dny. Slíbila ale, že se pokusí v letních měsících ještě několikrát veřejně vystoupit. Vzhledem k jejímu blízkému vztahu k Wimbledonu všichni - nakonec správně - tipovali, že další takovou příležitostí bude právě jeden z finálových zápasů slavného tenisového turnaje.

Nyní pravděpodobně bude princezna potřebovat, stejně jako po účasti na Trooping the Colour, několik týdnů na zotavení. Kdy se opět ukáže, není jasné, o jejím případném veřejném vystoupení ale bude Kensingtonský palác zřejmě opět informovat pouze s maximálně denním předstihem, jako tomu bylo v případě londýnské vojenské přehlídky i tenisového finále.