Britská princezna z Walesu Catherine začíná s prvními pracovními povinnostmi od začátku léčby rakoviny na začátku roku. Prvním krokem k zahájení jejího návratu do veřejného života byla práce na kampani Shaping Us, jež má zvýšit povědomí o dopadu raného dětství na zbytek života. Princezna z Walesu tím navazuje na video, ve kterém oznamuje konec léčby rakoviny.

Pomalu ale jistě. Britská princezna Catherine se vrací ke každodenním povinnostem vyplývajícím z jejího postavení. A to přibližně týden poté, co v dojemném rodinném videu oznámila, že dokončila chemoterapii a má po neuvěřitelně náročném roce novou naději.

Nejnovější informace o princeznině účasti na projektu Shaping Us je součástí jejího pečlivě řízeného plánu návratu. V rámci něj se podle portálu BBC ještě letos objeví na několika veřejných vystoupeních, včetně listopadových vzpomínkových akcí a vánočního koncertu, jenž každoročně pořádá.

Důležitost prvních pěti let života

Dvaačtyřicetiletá Catherine se podle portálu Sky News setkala se zástupci Royal Foundation Center for Early Childhood na hradě Windsor kvůli práci na kampani Shaping Us. Projekt má zvýšit povědomí o významu raného dětství a jeho dopadu na pozdější život. Je to teprve potřetí za tento rok, co byla práce princezny zaznamenaná v oficiálním dvorním oběžníku, kde se zapisují aktivity panovníků Spojeného království a dalších oblastí Commonwealthu.

Vévodkyně z Cambridge označila kampaň, kterou odstartovala na jaře 2023, za své životní dílo. „Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o zásadní důležitosti prvních pěti let života dítěte. Zkušenosti z raného dětství jsou často příčinou nejtěžších sociálních problémů dneška, jako jsou závislosti, rozpad rodiny, špatné duševní zdraví, sebevraždy a bezdomovectví,“ píše se na oficiální stránce královské rodiny. Palác však zatím nezveřejnil žádné fotky ze setkání ani podrobnější informace.

Složitý boj s rakovinou a nadějná budoucnost

Nejistý návrat do práce přichází po měsících plných zdravotních problémů. Hned v lednu byla Kate v nemocnici kvůli operaci břicha a na konci března světu oznámila, že má rakovinu a čeká ji chemoterapie. Od té doby se na veřejnosti ukázala jen dvakrát. Jednou za vzácných událostí, na kterých ji bylo možné zahlédnout, byly oslavy narozenin krále Karla III., které Britové znají pod názvem Trooping the Colour. Podruhé se 14. července objevila na finále mužské dvouhry v tenisovém Wimbledonu.

Princezna Kate na Wimbledonu:

Před devíti dny pak princezna na sociální síti X zveřejnila vzkaz o uplynulých měsících léčby, který doplnila o intimní video, na němž je zachycena s celou rodinou v Norfolku. Uvedla, že posledních devět měsíců bylo pro její rodinu neuvěřitelně náročných.

„Cesta rakovinou je složitá, děsivá a nepředvídatelná pro každého, zejména pro vaše nejbližší. S Williamem jsme si uvědomili, že musíme být vděční za jednoduché, ale důležité věci v životě, které mnozí z nás považují za samozřejmost,“ svěřila se.

Kromě toho podotkla, že i když ukončila chemoterapii, je cesta k plnému zotavení stále dlouhá. „Těším se však, že se v příštích měsících vrátím do práce a podniknu několik dalších veřejných akcí,“ řekla. Nakonec poděkovala za veškerou podporu a podpořila další lidi, kteří si procházejí rakovinou.

O svém stavu princezna z Walesu informovala i v červnu tohoto roku, kdy uvedla, že v léčbě dělá dobré pokroky. Přesto ale přiznala, že i ona má špatné dny, kdy se cítí slabá a unavená. Naopak v těch dobrých dnech si přála z pocitů pohody vytěžit maximum.

O tom, že vévodkyně z Cambridge špatně snáší vedlejší účinky chemoterapie se mluvilo už předtím, než se ke svému stavu sama vyjádřila. Až později se objevily zprávy, že léčba princezně konečně zabírá a ta se tak začíná cítit lépe.

S těžkou nemocí bojuje i britský král Karel III., jenž se k veřejným akcím vrátil letos v dubnu.