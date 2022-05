Podle ukrajinských médií bylo setkání s Jill Bidenovou první příležitostí, kdy se manželka prezidenta Zelenského objevila na veřejnosti od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února. Olena Zelenská Bidenovou uvítala před jednou ze škol v Užhorodu, kde jsou umístěni uprchlíci z boji zasažených částí Ukrajiny, napsal zpravodajský server RBK Ukrajina.

„Chtěla jsem přijet na Den matek," řekla manželka amerického prezidenta Zelenské podle agentury AP. „Myslela jsem si, že je důležité Ukrajincům ukázat, že tato válka musí skončit, že je brutální a že Američané stojí na straně ukrajinského lidu," dodala Bidenová. Zelenská jí za její "odvážný čin" poděkovala. "Chápeme, co to obnáší, když sem první dáma USA přijíždí během války, kdy každý den probíhají vojenské akce, kdy se každý den ozývají letecké sirény - i dnes," řekla manželka ukrajinského prezidenta.

„Návštěva první dámy Bidenové je výrazem podpory Ukrajině ze strany významných představitelů Spojených států," citoval server vyjádření Zakarpatské oblastní rady, která o návštěvě informovala na sociálních sítích.

The moment First Ladies Jill Biden ?? and Olena Zelenska ??met today in Uzhhorod, Ukraine pic.twitter.com/9UsdBBA6Eh