Podle agentury TASS Putin při návštěvě hovořil i s opraváři a vládním činitelem zodpovědným za opravu mostu.

Agentura Reuters upozornila, že Putin řídil vůz značky Mercedes. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později podle agentury TASS vysvětloval, proč se Putin namísto německého vozu nechopil například volantu své prezidentské limuzíny ruské výroby Aurus. „Takové auto bylo prostě na místě,“ řekl Peskov.

Ruské útoky zabily u Záporoží dva lidi. Ukrajina se potýká s výpadky proudu

Silná exploze otřásla mostem letos 8. října. Po výbuchu začalo na železniční části mostu hořet několik cisteren a propadla se část silnice. Silniční provoz na mostě klíčovém pro zásobování ruské jižní fronty se po několikahodinovém přerušení částečně podařilo obnovit a později ve stejný den bylo ohlášeno i obnovení železničního provozu.

Moskva následně uvedla, že za útokem stojí ukrajinské tajné služby, Kyjev se k zodpovědnosti oficiálně nepřihlásil. Rusko, které letos v únoru na Ukrajinu zaútočilo, nicméně reagovalo rozsáhlými útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. První vlnu vzdušných úderů Moskva spustila 10. října, naposledy vyslala nad ukrajinské území střely a rakety dnes.

Most je hlavním kanálem pro zásobování anektovaného Krymu, jenž slouží jako jedna z klíčových základen pro ruské invazní operace na Ukrajině. Vzhledem k hrozbám nových ukrajinských útoků na most Putin zdůraznil potřebu vybudovat dálnici podél Azovského moře, která by spojila Krym s jihem Ruska, uvedl podle agentury AP Kreml.

AP vyložila zprávy o Putinově projížďce po Kerčském mostě tak, že se šéf Kremlu tímto způsobem pokusil povzbudit ruskou morálku. Putin most slavnostně otevřel v roce 2018. I tehdy se po mostě projel, usedl ale za volant nákladního vozu.