„Nedávno zrušili Joanne Rowlingovou. Dětská autorka, jejíž knihy vycházejí po celém světě, upadla v nemilost příznivců takzvaných genderových svobod jen proto, že nevyhověla požadavkům genderových práv. Dnes se snaží zrušit tisíciletou zemi," řekl Putin během setkání s ruskými laureáty kulturních cen.

„Mluvím o postupující diskriminaci všeho, co souvisí s Ruskem, o trendu, který se rozvíjí v řadě západních států za plného souhlasu, a někdy i s podporou západních elit," dodal ruský prezident.

Rowlingová se ke slovům ruského vůdce vyjádřila na twitteru. „Nejlepším kritikem západní kultury rušení asi nebudou ti, kteří v současné době vraždí civilisty za zločin odporu, nebo vězní a tráví své kritiky," uvedla autorka. K tweetu připojila článek o uvězněném opozičním předákovi Alexeji Navalném. Dodala, že stojí při Ukrajině, které hodlá finančně pomáhat prostřednictvím své charitativní organizace.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW