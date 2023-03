Ruský prezident Vladimir Putin navštívil okupované ukrajinské město Mariupol, které se stalo symbolem ukrajinského odporu, než je Rusko po tuhých bojích loni v květnu ovládlo. Do přístavního města Putin přiletěl vrtulníkem nedlouho poté, co v sobotu navštívil poloostrov Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Prezident podle agentury TASS zavítal i do Rostova na Donu na jihozápadě Ruska, kde se setkal s náčelníkem generálního štábu Valerijem Gerasimovem.

Na této fotografii pořízené z videa zveřejněného ruskou televizí v neděli 19. března 2023 ruský prezident Vladimir Putin v doprovodu ruského vicepremiéra Marata Khusnullina navštívil divadlo během své návštěvy Mariupolu | Foto: ČTK

Je to poprvé, co ruský prezident navštívil okupovaná území, která se loni v září rozhodl v rozporu s mezinárodním právem připojit k Rusku. Západní média připomínají, že Putin coby vrchní velitel ruských ozbrojených sil se tak dostal zatím nejblíže k frontě, kterou až dosud nikdy nenavštívil. Podle agentury TASS to byla Putinova první návštěva Donbasu, o který se bojuje od roku 2014.

Tiskové oddělení Kremlu o Putinově cestě informovalo v neděli ráno a návštěvu do Mariupolu označilo za „pracovní cestu“, na které si ruský prezident prohlédl několik čtvrtí města, bavil se s místními obyvateli a také navštívil jednu rodinu v jejím domově.

Podle prezidentova mluvčího šlo o spontánní rozhodnutí, které nebylo v plánu.

Rusko si připomíná devět let od anexe Krymu. Na poloostrov přijel Putin

Po Mariupolu se Putin podle mluvčího Dmitrije Peskova přemisťoval v autě, které sám řídil, nedoprovázel jej žádný konvoj. V boji vážně poničeném Mariupolu, který měl před válkou téměř 450 tisíc obyvatel, si v doprovodu vicepremiéra Marata Chusnullina prohlédl i budovu filharmonie, která však nemá nic společného s místním divadlem. V něm po loňském náletu ruských sil zahynuly podle Kyjeva stovky lidí.

Kyjev: Putin se přikradl v noci jako zloděj

Zločinci se vždy vracejí na místo svých zločinů. Organizátor vražd tisíců mariupolských rodin přijel obdivovat ruiny a masové hroby,“ napsal na twitteru poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. Putinovi zároveň vyčetl cynismus a to, že ho netrápí výčitky svědomí.

Ukrajinské ministerstvo obrany na twitteru napsalo, že se Putin přikradl do Mariupolu jako zloděj pod rouškou noci: je to bezpečnější a temnota mu také umožňuje zvýraznit to, co chce ukázat. Město, zcela zničené jeho armádou, a několik přeživších obyvatel udržuje daleko od zvědavých očí, dodalo ministerstvo.

Si Ťin-pching míří za Putinem. Nastíní mu, jak obcházet sankce, míní experti

Ukrajinské úřady zřídily mariupolskou filharmonii v někdejším domě kultury jako protiváhu k budově filharmonie v Doněcku, ovládnutém proruskými separatisty. V bojích téměř neutrpěla. Podle původního záměru ruských okupantů se v ní měl konat soudní proces s ukrajinskými obránci Mariupolu. Soud se však nekonal, protože Putin přikázal zajaté vojáky z pluku Azov vyměnit za oligarchu Dmitrije Medvedčuka, uvedla na webu ruská redakce BBC.

Po několika hodinách od oznámení návštěvy se ve státních médiích objevilo video s Putinem v Mariupolu, které ukrajinská média označila za podivné a vyjádřila o celé návštěvě pochybnosti. Podle serveru Vjorstka ale záběry skutečně zachycují sídliště Něvskij, které bylo dokončeno loni v říjnu.

Zdroj: Youtube

V krymské metropoli Sevastopolu si Putin v sobotu prohlédl nově otevřenou školu umění a dětské volnočasové centrum. Skutečnost, že se ukázal právě na těchto místech, lze podle agentury AP vnímat jako snahu odpovědět na krok Mezinárodního trestního soudu (ICC), který na něj v pátek vydal zatykač kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných území, a to i z Mariupolu, do Ruska. K zatykači se Putin dosud nevyjádřil, ale jeho cestu lze podle agentury Reuters hodnotit jako demonstraci připravenosti pokračovat ve válce.

Za Putinem míří Si Ťin-pching

Cesta předcházela třídenní návštěvě čínského vůdce Si Ťin-pchinga v Rusku, která začíná v pondělí a bude první od vypuknutí války na Ukrajině. Podle AP se očekává, že čínský prezident poskytne Putinovi významnou diplomatickou podporu v jeho konfrontaci se Západem.

Číně je vcelku naprosto jedno, zda fronta prochází o 100 kilometrů více na západ či 100 kilometrů na východ a čí vlajka vlaje nad Bachmutem. Pro Čínu je důležité, aby válka nevedla ke zhroucení nynějšího režimu v Rusku a nevedla k ustanovení prodemokratické a prozápadní vlády v Moskvě. Vzhledem k tomu, že je to zatím málo pravděpodobné, nemá pro Peking smysl podnikat nějaké rázné kroky,“ řekl BBC Alexandr Gabujev z Carnegieho nadace pro mezinárodní mír.