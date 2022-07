K usvědčení Putina a jeho spolupracovníků je podle ministra k dispozici dostatek důkazů, a to i online, protože Rusové nic neskrývají. "Je zjevné, kdo k tomu dal rozkaz - Putin. Je zjevné, že je to mezinárodní zločin," zdůraznil Maliuska.

Zelenskyj odvolal ukrajinské velvyslance v pěti zemích. Končí i Perebyjnis

"To se bezpochyby stane, ale otázka je, kdy," odpověděl na dotaz, zda věří v to, že Putin a další představitelé Ruska skončí za mřížemi. "Byl bych pro to, aby to bylo spíše dříve než později," doplnil s tím, že pozdější odsouzení by mělo menší smysl.

Na pražském neformálním zasedání ministrů spravedlnosti chce proto Maliuska diskutovat také o vytvoření zvláštního soudního tribunálu k potrestání Putina a jeho spolupracovníků. Na národní úrovni chrání politiky imunita, a proto je podle Ukrajiny nezbytné najít vhodný mezinárodní mechanismus, který by je pohnal k odpovědnosti za spáchané zločiny. Jurisdikci Mezinárodního trestního soudu Rusko neuznává.

Ministr upozornil na to, že řadové vojáky je obtížné dostat do Haagu či k jinému soudu - i proto, že Ukrajinci mění ruské válečné zajatce za ukrajinské. Hlavní představitele státu by podle něj bylo možné soudit i v jejich nepřítomnosti, pokud to bude nezbytné.

Maliuska chce dále s kolegy z EU řešit i konfiskaci zmrazeného ruského majetku. Míní, že by měl sloužit k napravení válečných škod a k reparacím pro válkou postižené lidi, podniky, obce i ukrajinský rozpočet. "Nedává smysl, aby všechny válečné ztráty pokrývali daňoví poplatníci z Ukrajiny a z EU," podotkl ministr.

Ukrajina vyzvala obyvatele k opuštění Chersonské oblasti. Chystá protiútok

V oblasti justice podle něj Ukrajina od Evropské unie potřebuje zejména technickou pomoc při shromažďování důkazů o válečných zločinech spáchaných Ruskem na ukrajinském území. O databázi důkazů bude pečovat agentura pro evropskou justiční spolupráci Eurojust. Národní člen ČR v Eurojustu Lukáš Starý dnes zástupcům médií řekl, že agentura v Haagu ukládá a analyzuje důkazy o válečných zločinech, zločinech proti lidskosti a genocidě.

"Jedná se o zásadní předěl v historii Eurojustu a v přístupu EU, pokud jde o snahu zamezit beztrestnosti pachatelů těchto zločinů," uvedl. "Smyslem databáze je mít přehled o tom, jaké důkazy existují, a pokud možno identifikovat souvislosti mezi nimi, aby se kupříkladu zamezilo duplicitě při jejich analýze a sběru," popsal.