Fondu boje proti korupci Alexeje Navalného se podařilo zmapovat obrovské luxusní majetky, které užívají dnešní ruští vládci včetně samotného prezidenta Vladimira Putina. Byli jste kvůli tomu zakázáni a působíte v litevském Vilniusu. Jaká je odezva vaší práce v Rusku? Pro nás je samozřejmě důležité mít odezvu přímo od ruských občanů. Proto fungujeme na základě příspěvků od lidí z Ruska. Pokud se nám něco povede, příspěvky se zvýší, a když uděláme chybu, je jich méně. Od mezinárodního společenství víc než prostředky očekáváme politickou podporu. Také proto, že korupce je globální fenomén. My dokážeme identifikovat vysoce postavené korupčníky v Rusku, ale to v Rusku nemá dnes žádné důsledky. Putin to nedovolí.

Má vůči ruských korupčníkům nějaké možnost Západ?

Své zisky nakradené v Rusku mnozí tito Rusové převádějí do Evropy, do Londýna, do Francie, lotyšské Jurmaly nebo českých Karlových Varů. A to proto, že v Evropské unii existuje právní jistota a je tu vláda práva. Vůči tomuto majetku mohou ale směřovat evropské sankce a může by být vyšetřován jeho původ. My v tom nabízíme spolupráci.

Nejde ale jen o majetky. Korupce je nakažlivá a ničí i náš demokratický systém a právní stát. Přece to jsou naše evropské firmy, které pokud chtějí v Rusku podnikat, musí tak také uplácet?

Máme zcela pravdu, že korupce je globálním fenomen. Má různé mezinárodní aspekty. Jak už jsem řekl, kleptokraté díky panujícímu bezpráví ukradnou peníze v Rusku, ale převádí je do zemí, kde je právní stát, aby tyto peníze zajistili pro své děti. Protože vědí, v Rusku to není možné. Ukradnou peníze v Rusku a nakoupí nemovitosti ve Francii, Lotyšsku, České republice.

A u nás se tomu říká „ruské investice“…

Jenomže u toho to nekončí. Rusko korupci exportuje. Rusové v zahraničí uplácí soudce, městské úředníky, starosty, policisty. Protože to je něco, co vědí, že v jejich domovském Rusku funguje.

Za třetí je na tento systém napojena celá síť právníků, realitních agentů, lidé zařizujících offshorové společnosti.

Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?

Před několika lety, to byla Británie ještě v EU, jsme udělali pokus v Londýně. Jeden náš spolupracovník se vydával za náměstka ministra ruské vlády. Navštívil pět velkých londýnských realitních agentur, kde řekl, že je náměstek ministra ruské vlády a u sebe v tašce má dvanáct milionů liber v hotovosti. „Můžete mi zařídit koupi nějakého pěkného bytu v Londýně tak, aby se mě nikdo na nic neptal?“ uvedl. Čtyři z pěti realitních agentur odpověděly – samozřejmě, umíme to zařídit.

Alexej Navalnyj je dnes v ruském vězení. Jaký je na tom a jste s nám v kontaktu?

Jeho stav je zatím stabilizovaný. Na rozdíl od krize v březnu, kdy neměl přístup ke zdravotní péči, na což reagoval hladovkou, má už k dispozici základní lékařskou péči. Máme možnost s ním být prostřednictvím jeho právníků v kontaktu. Můžeme si s ním vyměňovat nápady, podávat mu informace. Alexej Navalnyj stále aktivně pracuje, probíráme s ním všechny naše zásadní projekty. Strategická rozhodnutí dělá stále on sám.

Nelituje, že se poté, co přežil pokus o zavraždění agenty ruské tajné služby, vrátil 17. ledna do Ruska. Přece věděl, že mu hrozí vězení?

V době, kdy se tak rozhodl, o správnosti návratu nikdo nepochyboval. Bylo jasné, že se musí vrátit do Ruska.

Jak byste charakterizoval dnešní režim v Rusku?

Je to korupční fašismus, který naplňuje všechny známé znaky fašistického režimu. Už před mnoha lety to byla kleptokracie. Co však vidíme teď, je rychlá změna ve fašistický režim. Nevíme, proč se to děje, ale ještě před dvěma roky tomu tak nebylo.

Opravdu to bylo jiné?

Ano, v Rusku byla stále téměř svoboda projevu, byla tu principiálně možná i svobodná účast ve volbách, byly možné protesty, internetová komunikace probíhala po celé zemi. Ano, už tu byly represe, už jsme měli politické vězně, ale režim sám soustřeďoval své úsilí na kleptokracii. Na to, jak si nakrást tolik peněz, kolik jen bylo možné. Politické represe byly prostředkem, jak to umožnit, nikoli tím hlavním.

A co se změnilo?

Nevíme, ale něco se změnilo. Tak v roce 2019 se to změnilo a nastoupily represe. Bylo to ale zásadní. Současný putinovský režim je úplně jiný režim. Rusko 2021 je úplně jinou zemí než Rusko v roce 2018. Ta změna za poslední dva tři roky, je mnohem zásadnější než to, jak se změnilo Rusko za předchozí skoro dvě desetiletí do nástupu Putina k moci v roce 2000. Po změnách v posledních třech letech je dnes v Rusku naprostý fašismus.