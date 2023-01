„Vypadalo to jako peklo,“ sdělila CNN obyvatelka sousedního domu Svitlana Liščinská. Z devítipatrové budovy se stala plameny zmítající se hromada betonu, byty byly rozříznuty napůl. Téměř tunová bojová ruská hlavice, která pronikla do suterénu, ukázala své destruktivní schopnosti. Svědci z přilehlých budov vypověděli, že náraz otřásl úplně vším. „Volala mi dcera, která byla na procházce s kamarádkou, že se všude ozývají výbuchy. Běžela jsem za ní,“ řekla Svitlana. Když uviděla zničenou sousední budovu, zůstala v šoku. „Už neexistovala, byly to jen sutě a zející díra,“ uvedla.

Počet obětí ruského útoku na ukrajinské Dnipro vzrostl na 40, uvádí úřady

Nejméně 40 lidí přišlo o život, z toho dvě děti, dalších 75 osob utrpělo zranění. Poradkyně šéfa Dněpropetrovské oblastní vojenské správy Natalija Babačenko pro CNN uvedla, že v nemocnici zůstává víc než třicet lidí, dvanáct z nich je ve vážném stavu. Většina zraněných byla převezena do Mechanikovy nemocnice. Lidé tam podle vedoucího lékaře Serhije Ryžčenka dorazili celí od krve a prachu a v potrhaném oblečení. V různých částech těla měli zabodané úlomky kovů a betonu.



Ti, co útok přežili, mohou mluvit o velké dávce štěstí. Jedním z nich je i Ivan Garnuk, který dosud nechápe, proč se jeho bydliště stalo terčem. „Není tam žádné vojenské zařízení, ani protiletadlová obrana. Žijí tam pouze nevinní civilisté,“ sdělil pro National Public Radio. Voják sloužící u Bachmutu Maksim Omeljanenko po výbuchu spěchal do Dnipra, aby zjistil, jestli je jeho matka stále naživu. „Nějakým zázrakem to zvládla. Našli ji uvězněnou pod sporákem ve zbytku kuchyně, jediném zachovalém kousku z bytu,“ napsal na svém instagramovém profilu.

Místní označili útok za teroristický čin. „Je to nelidské chování ze strany Ruska,“ pověděl jeden z nich pro NPR. „Nemám slov, nemám emoce, necítím nic kromě obrovské vnitřní prázdnoty,“ citoval deník The New York Times příspěvek na sociální síti Anastasie Švetsové, které se podařilo vyváznout se zraněním hlavy a modřinami na nohou. Fotografie, na níž je zachycená, jak svírá plyšáka a zlatý vánoční věnec, zatímco sedí v troskách bytu, obletěla svět. Její rodiče jsou stále nezvěstní.

Záchranné akce pokračují

Přibližně 36 hodin po zásahu se do mrazivého vzduchu stále ještě vznášel kouř. Záchranáři ale nepolevili ve svém úsilí a nadále se snažili prohrabat sutinami k možným přeživším. Nad nimi v pátém patře hasiči odklízeli trosky obývacího pokoje. V nejvyšším patře byla vidět polovina kuchyně. Nedávno se v ní konala narozeninová oslava jednoho z dětí, které tam žilo. Událost zachytil otec dětí, který byl v Dnipru známým trenérem boxu. Sám raketový útok nepřežil.

Podle posledních informací se stále na místě výbuchu rozléhá hluk jeřábů a křupání skla. Náklaďáky odvážející zničené části domu se tam střídají jeden za druhým. Podle místních úřadů se do záchranné operace zapojilo více než 550 lidí.

Starosta Dnipra Borys Filatov uvedl agentuře Reuters, že šance na záchranu dalších obyvatel jsou už minimální. Podle guvernéra Dněpropetrovské oblasti Valentyna Rezničenka je osud zhruba třiceti až čtyřiceti lidí nejistý. Zatím posledního člověka se podařilo zachránit krátce po půlnoci ze soboty na neděli. Podle The New York Times záchranáři silně podchlazenou sedmadvacetiletou ženu převezli do místní nemocnice.

Skupinky přihlížejících však stále doufají v zázrak. Na místo ale už také lidé nosí květiny a zapalují svíčky za vyhaslé životy. Olha Nevenčanajaová uvedla pro CNN, že kolem budovy procházela asi půl hodiny před jejím zasažením. „Žilo tu mnoho přátel a mých blízkých,“ řekla, než se v slzách zhroutila.

Poblíž zřícené budovy vzniklo humanitární stanové městečko, kde dobrovolníci připravují sendviče a rozdávají čaj a kávu pro zahřátí záchranářů i sousedů. Jeden ze stanů má i matrace, deky a plachty. Někteří lidé se choulí kolem otevřených ohňů, aby se zahřáli. Jsou to většinou obyvatelé poškozených okolních domů, kteří čekají na povolení, aby si z nich mohli vyzvednout své věci. V bytech s vysklenými okny po mohutné tlakové vlně se totiž v mrazivém počasí nedá zůstat. Pár místních se pokusilo ucpat díry kartony, aby aspoň trochu zabránilo závanu chladného zimního vzduchu.

Střela určená proti lodím

Podle Ukrajinců zasáhla budovu raketa Kh-22. Ta vznikla již za sovětské éry a je určená zejména k potápění lodí. Ukrajinská generální prokuratura uvedla pro The New York Times, že střelu mohla odpálit pouze jedna ruská jednotka, a to 52. gardový těžký bombardovací letecký pluk. „Tato raketa vede k největším lidským obětem, protože je extrémně nepřesná. Proto je použití těchto zbraní na cíle v hustě obydlených oblastech jednoznačně válečným zločinem,“ uvedl úřad. V okolí se podle zahraničních médií a ukrajinských orgánů nenachází žádná vojenská ani infrastrukturní zařízení, která by byla terčem ruských útoků v minulých týdnech.

Není to poprvé, co si tato téměř šestitunová puma, jejíž součástí je tunová hlavice, vyžádala životy nevinných obyvatel Ukrajiny. Loni v červnu stejný typ zasáhl nákupní centrum v nedalekém Kremenčuku a přitom zabil nejméně osmnáct lidí.

Sobotní úder na obytný dům v Dnipru podle The New York Times vedl k jedné z největších ztrát na životech civilistů vzdálených od frontové linie od začátku války. Prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nedělním projevu uvedl, že budova stála na Nábřeží vítězství, pojmenovaném podle vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem. Nyní se stane symbolem války na Ukrajině. „Musíme udělat vše pro to, abychom zastavili rusismus, stejně jako kdysi svobodný svět zastavil nacismus,“ prohlásil Zelenskyj.

Bezprostředně po útoku proruské zpravodajské servery a vlivní ruští vojenští blogeři tvrdili, že bytový dům nebyl cílem, a že jej zasáhly úlomky rakety poté, co se ji ukrajinská protivzdušná obrana pokusila zneškodnit. Ukrajinské síly to však rychle popřely a důkazy z místa činu ukazovaly na přímý úder na budovu. „Ozbrojené síly Ukrajiny nedisponují žádnými zbraněmi schopnými sestřelit tento typ rakety,“ uvedla pro média náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Dodala, že útok naopak ukázal potřebu protiletadlových raketových systémů, jako je například Patriot, který se Ukrajinci budou učit obsluhovat v příštích týdnech v americké Oklahomě.

Dnipro leží na řece Dněpr. Před začátkem války tam žil téměř milion obyvatel. Po invazi se stalo cílem ruského ostřelování, ale nikdy jej ruské síly neobsadily, ani nebylo dějištěm frontových bojů. Město se tak stalo útočištěm pro vysídlené lidi z východnějších oblastí země, kteří se do něj stahovali kvůli relativnímu bezpečí.