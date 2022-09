Ostatky královny jsou nyní uloženy v Trůním sále paláce Holyroodhouse, který je oficiálním skotským sídlem panovníka. U ukládání rakve byly všechny tři mladší děti královny Alžběty II. - princové Andrew a Edward a princezna Anne.

Bože, ochraňuj krále. Karel III. se oficiálně stal novým britským panovníkem

V pondělní odpoledne se rakev se smutečním procesím, v němž půjde i král Karel III. s manželkou, vydá do katedrály. Tam bude rakev veřejně vystavena do úterý, pak bude letecky přepravena do Londýna.

Naprosté ticho

Po odjezdu z Balmoralu dnes dopoledne kolona projížděla jako první vesnici Ballater. Na královnu tam za zábranami v naprostém tichu čekaly stovky lidí, kolona při průjezdu zpomalila. Truchlící do cesty vozům házeli květiny a před místním kostelem se k poslednímu rozloučení shromáždili představitelé místní správy a církve.

Ulice třetího největšího skotského města Aberdeen lemovaly tisíce lidí, když tam kolona po poledni (po 13:00 SELČ), tedy s malým zpožděním oproti původnímu plánu, projížděla. Auta projela i přes most krále Jiřího VI. přes řeku Dee, který je pojmenovaný po Alžbětině otci. Také zde v davu podle serveru BBC News asi deset minut před příjezdem auta s rakví panovalo naprosté ticho.

Po průjezdu Aberdeenem se rakev vydala po silnici podél pobřeží, kde minula mimo jiné i hrad Glamis, který je úzce spojen s královskou rodinou. Jde o sídlo předků matky královny Alžběty II., kde se v roce 1930 narodila i princezna Margaret, sestra zesnulé panovnice.

Ve skotské metropoli projela kolona starým městem po takzvané Královské míli i kolem budovy parlamentu, kde ji sledovala i skotská premiérka Nicola Sturgeonová. Davy přihlížely průjezdu kolony v naprostém tichu, poté začali lidé hlasitě tleskat.

Potvrzeno. Pohřeb královny Alžběty II. bude 19. září ve Westminsterském opatství

Vedení města očekává obrovský zájem veřejnosti o rozloučení s královnou v katedrále. Radnice varovala obyvatele, že musejí počítat s několikahodinovým čekáním ve frontách.

Státní svátek

Státní pohřeb královny Alžběty II. se uskuteční v londýnském Westminsterském opatství 19. září. Nový král Karel III. vyhlásil na ten den státní svátek. Očekává se, že panovnici do té doby přijdou vzdát hold miliony lidí.