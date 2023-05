Běloruský novinář Pratasevič dostal milost. Původně byl odsouzen na osm let

ČTK

Bývalý šéfredaktor běloruského opozičního média Nexta Raman Pratasevič, odsouzený tento měsíc na osm let do vězení, byl omilostněn, oznámila dnes státní agentura Belta s odvoláním na novináře samotného. Běloruské bezpečnostní složky zadržely nyní sedmadvacetiletého Prataseviče předloni v květnu společně s jeho tehdejší ruskou partnerkou Sofijí Sapegaovou poté, co donutily v Minsku přistát civilní letoun společnosti Ryanair mířící z Atén do Vilniusu.

Běloruský opoziční novinář Raman Pratasevič dostal milost. Původně měl zamířit na osm let do vězení. | Foto: Ramil Nasibulin/BelTA pool photo via AP, File