Britové připravují reálnou verzi Hry na oliheň (Squid Game). I přes brutální podstatu seriálu se spousta lidí na sociálních sítích snaží bezchybně zahrát hry ukázané v korejské sérii a mnoho z nich by se her dobrovolně zúčastnilo. Toto přání se jim může splnit v milosrdnější a hlavně bezbolestné podobě britských her.

Seriálový hit Squid Game (Hra na oliheň). | Foto: ČTK/ZUMA/Netflix

Seriál, ve kterém skupina hluboce zadlužených lidí soutěží v sérii šesti dětských her, je už nějakou dobu nejsledovanější show streamovací platformy Netflix. Výherce Hry na oliheň dostane přes 800 milionů korun. Má to ale háček. Ti, kteří jsou z her vyřazeni, neodejdou po svých, ale zasmíří v rakvi do kremační pece.