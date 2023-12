Mládeži nepřístupno. Aukční síň varovala před erotikou v Rembrandtově obraze

ČTK

Aukční síň Christie’s sáhla kvůli erotickému motivu v jednom z prodávaných děl Rembrandta van Rijna k velmi neobvyklému opatření a k jeho leptu přidala v katalogu varování, že by jej neměly vidět děti. Podle britského listu The Times jde při prodeji děl starých mistrů o nebývalou věc, a to zejména s ohledem na to, že Rembrandt sice zobrazil pár při sexu, obě postavy jsou ale v posteli oblečené a detaily nejsou zřetelné.

Rembrandtova grafika s názvem Francouzská postel (Het Ledikantje) z roku 1646 | Foto: Rijksmuseum, CC0, via Wikimedia Commons