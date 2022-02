„Musíte nějakým autobusem, nebo autem, co jede na Ukrajinu“ radí mi jeden místní mladík ze slovenské strany hranice, který sem už několik dní jezdí pomáhat ukrajinským běžencům dostat se do vnitrozemí. Zkouším to, na hranici dorazil slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, tak je tu spousta novinářů a ještě větší zmatek, než normálně. A hlavně, na Ukrajinu opravdu skoro nikdo nejede. I auta s ukrajinskými čísly stojí před přechodem a čekají na uprchlíky, na válčící Ukrajinu však nemíří.

EXKLUZIVNĚ: Na hranicích Ukrajiny. Ženy a děti míří do bezpečí, muži do války

Po pár desítkách minut mám štěstí. Vasil v černém passatu se vrací z Čech domů do Užhorodu a bere mě a se mnou ještě starší Ukrajinku.

„Všechno bylo v pořádku a stačil jeden šílenec Putin a děje se tohle,“ ulevuje si Vasil, když u ukrajinské celnice a hraniční kontroly potkáváme desítky ukrajinských žen a dětí, které pěšky a s malými zavazadly překračují hranici.

Bez covidového pojištění se do války nesmí

Je sice válka, nejhorší, jakou Evropa zažila za desítky let, ale ukrajinská pohraničnice pečlivě vše kontroluje. „A zdravotní pojištění na covid máte?“ dožaduje se neúprosně poté, co předtím zkontrolovala moje trojí proticovidové očkování. Naštěstí i to mám, a tak mi dovoluje přejít hranici směrem do země, která vede válku s Ruskem o svoji existenci.

Cestu nám zablokuje dav většinou žen a dětí, mnohé jsou ještě v kočárcích. Dav, který se shromáždil před závorou hlídanou ukrajinskými pohraničníky, aby se lidé nesrocovali až před celní a pasovou kontrolou. Vybavuji si, jak jedna ukrajinská běženkyně říkala na slovenské straně, že tam stála od rána do odpoledne. Teď už tomu věřím. „Takhle musí mrznout, chudáci děti,“ ulevuje si znovu Vasil, který jak dodává má slušné místo v jedné české firmě na Vysočině.

Prchající ženy za volanty

Když nám pohraničníci uvolní průjezd kolem davu u závory, vyhráno ještě není. Před námi je ještě několikakilometrová kolona aut a autobusů, kde se navíc ještě mnozí snaží předjíždět a zablokují nám průjezd. Za volanty téměř všech aut jsou ženy. Důvod je jasný, Ukrajina vyhlásila úplnou mobilizaci a muže od 18 do 60 let přes hranici nepouští. „Ženy za volanty, co všechno způsobí válka,“ uleví si trochu nekorektně Vasil, když jedna přejíždějící řidička nedokáže odcouvat.

Po asi deseti různých blokádách cesty předjíždějícími auty, kde se na úzké a rozbité silnici vyhýbáme sotva o centimetry, vjíždíme do města Užhorod. Stále jedeme kolem nekonečné kolony stojících aut lidí, kteří se snaží opustit válečnou Ukrajinu. „To nejsou lidé odsud, to jsou poznávací značky z celé Ukrajiny,“ vysvětluje Vasil. „My tady v Užhorodě doufáme, že tady to Rusové bombardovat nebudou,“ říká, když jedeme kolem zdejšího letiště. To leží jen pár set metrů od hranice se Slovenskem. „To by se mohlo stát, že ruská raketa zasáhne slovenské území, a to by si NATO nemuselo nechat líbit,“ říká Vasil.

Podobně uvažují tisíce Ukrajinců, kteří se sem přijeli ukrýt před válkou z celé Ukrajiny. Hotely, penziony, i hostely jsou v Užhorodě beznadějně plné. Vzhledem k vývoji války ale i odsud tisíce lidí odjíždějí dál směrem na Slovensko a do Maďarska. Na autobusovém nádraží v Užhorodu stojí dva autobusy, jeden do Česka a druhý do slovenských Košic. U obou je tak pětinásobek lidí, kteří se do nich pokouší dostat.

Problémem je sehnat i západní valuty a peníze vůbec. Bankomat u autobusového nádraží hlásí, že je mimo provoz. Taxikář, kterého jsem poté, co mě Vasil tady u nádraží vysadil, odchytil, abych se dostal do mého hostelu, říká, že vlastně neví, jaký kurz má teď ukrajinská hřivna. „Její kurz padá tak rychle, že to nestíhám sledovat,“ říká a já mu to docela věřím.

Válka, která není vidět ani slyšet

Město samo ale působí pokojně a klidně. Samoobsluha, kterou míjíme, je po strop plná potravin a dalšího zboží, restaurace i další obchody jsou otevřené, lidé jsou na ulicích. Tady je ještě normální život, zatímco možná sto padesát, dvě stě kilometrů odsud probíhají tankové bitvy před branami Kyjeva a umírají zřejmě tisíce lidí.

Za pár minut mě taxikář doveze do hostelu, v němž jsem před dvěma dny zvládl objednat postel v šestilůžkovém pokoji se sprchou a toaletou na chodbě. Když mu dávám pět euro a nechci zpátky, trvá na tom, že mi vrátí. „Když je válka, tak se na tom nevydělává,“ říká rezolutně.

Hostel má plno a když vysvětluji, že nepotřebuji druhou postel pro fotografa, kolega dnes nedorazí, protože to nestihl, recepční Natalie se usměje a hned si zaškrtne, že ji může nabídnout jednomu z mnoha dalších zájemců o střechu nad hlavou.

A bude jich asi hodně. Topí se tu, teče tu voda, funguje wifi a hlavně tu není ničím zřejmé, že Ukrajina vede s ruským agresorem válku, válku o své přežití. Vzpomenu si ale na slova Vasila: „Ano, všichni tu doufáme, že tady, tady v Užhorodě, se nám válka vyhne. Ale to ještě před několika dny doufala celá Ukrajina. A podívej, co se teď děje.“

Luboš Palata, zkušený novinář a komentátor s více než třicetiletou praxí v zahraničním zpravodajství. Jako reportér se mimo jiné zúčastnil válek v bývalé Jugoslávii, v Iráku a opakovaně navštívil i Donbas.