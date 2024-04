Britská spisovatelka Joanne Rowlingová odsoudila nový skotský zákon, který začal platit v pondělí a který má chránit před nenávistnými projevy řadu společenských skupin včetně genderových menšin. Na sociální síti X Rowlingová vyzvala, aby ji policie zatkla, pokud usoudí, že svou kritikou transgenderového aktivismu spáchala trestný čin.

Britská spisovatelka J.K. Rowlingová | Foto: Profimedia

Zákon považuje za trestné vyvolávání nenávisti vyhrožováním nebo urážlivým chováním kvůli věku, zdravotnímu postižení, náboženství, sexuální orientaci a transgenderové identitě. Pachatelům těchto trestných činů nově hrozí až sedm let vězení. Skotský premiér Humza Yousaf již dříve zákon označil za reakci na „rostoucí vlnu nenávisti“.

Nová norma vyvolala obavy, že definice takových trestných činů je příliš nejednoznačná a mohla by ohrozit svobodu projevu. Zákon také podle svých kritiků nechrání před projevy nenávisti ženy. Ty chce skotská vláda zahrnout do chystaného zvláštního zákona proti mizogynii.

„Zdá se, že skotští zákonodárci kladou větší důraz na pocity mužů, kteří předvádějí svou představu ženskosti, ať už jakkoliv mizogynně nebo oportunisticky, než na práva a svobody skutečných žen a dívek,“ napsala autorka příběhu o Harrym Potterovi.

V sérii příspěvků označila Rowlingová za muže několik transgenderových žen, mezi nimiž byli odsouzenci za znásilnění, aktivisté za práva transgenderových osob a dalších veřejné osobnosti. Podle ní je „svoboda slova a přesvědčení“ u konce, pokud bude přesný popis biologického pohlaví postaven mimo zákon.

„V současné době jsem v zahraničí, ale pokud to, co jsem zde napsala, lze podle nového zákona považovat za trestný čin, těším se, že budu zatčena, až se vrátím do rodiště skotského osvícenství,“ napsala Rowlingová.

V příspěvku na síti X opatřeným nadpisem „Apríl!“ zároveň poznamenala, že jen žertuje a že je zřejmé, že všichni lidé, o kterých se zmímila, „vůbec nejsou ženy, ale muži, do posledního z nich“.

Zákon kritizuje i Musk

Rowlingová v minulosti opakovaně tvrdila, že transgenderové ženy nejsou ženy. Minulý týden slíbila, že bude i nadále „nazývat muže mužem“ a že nebude mazat své starší příspěvky na sociálních sítích, kde toto činí.

Mezi prominentní kritiky skotského zákona podle serveru Independent patří kromě Rowlingové také americký miliardář a vlastník sociální sítě X Elon Musk. Na 200 lidí v pondělí proti normě demonstrovalo před skotským parlamentem.