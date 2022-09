Válka na Ukrajině trvá již půl roku. S jakými problémy za vámi nyní přicházejí vaši ukrajinští klienti? Terapii můžeme vnímat jako lidské úsilí uchopit nějak svůj životní příběh, získat na něj náhled a dokázat ho vyprávět tak, aby byl pro mě samotného přijatelný. Tak je to i s ukrajinskými klienty: jejich příběh se stále děje, a oni ho vyprávějí v každé chvíli jinak. Na samém začátku přicházeli uprchlíci, kteří měli jasno: přežiju tady to nejhorší a pak se vrátím domů. Tohle jasno se postupně proměňovalo v obrovské nejasno a desítky otázek: Mohu se už vrátit domů? Budu se vůbec někdy moci vrátit? Přežiju v této zemi? Seženu práci a bydlení, a dokážu si je udržet? Když se vrátím, budu v bezpečí? Jedná se o jsou existenciální otázky a vyvolávají úzkost.

Neziskovka pomáhá Ukrajincům psychoterapií zdarma. Pro nové zájemce chybí peníze

Jak byste charakterizovala lidi, kteří za vámi v souvislosti s válkou na Ukrajině nejčastěji chodí?

V zásadě pracuji s dvěma typy ukrajinských klientů. Nejprve šlo o běžence, často lidi v šoku, kteří utekli s malým zavazadlem před akutním nebezpečím a za dramatických podmínek, tam šlo o přežití. Druhou skupinou jsou příbuzní uprchlíků, mladí lidé, kteří studovali v Česku a nějakou dobu tu již žijí. Často jim přijeli rodiče a zatížili je obrovskými nároky na podporu a péči. Role se najednou obrátily a jsou to děti, které se musí o rodiče postarat. Nesmírné přetížení a dlouhodobý stres testují limity jejich odolnosti a psychického zdraví. A vyhlídky na vyřešení situace jsou velmi nejisté.

Vy jste v polovině 90. let působila jako zpravodajka Rádia Svobodná Evropa v Moskvě. Měla tato vaše zkušenost nějaký vliv na to, že jste se nyní zapojila do psychoterapeutické pomoci ukrajinským uprchlíkům?

Formovala mě zkušenost s vývojem ruského státu v 90. letech. Prožívala jsem postupný úpadek Borise Jelcina a toho, co jako hlava státu reprezentoval: osobnost s odhodláním, které zpočátku vypadá jako demokratické, a její slábnutí a úpadek až do momentu, kdy stojí v čele mizerného a zkorumpovaného režimu. Přesto nás novináře, kteří jsme tehdy v Moskvě působili, nenapadlo, že jednou budeme na Jelcina vzpomínat takříkajíc se slzou v oku. Ruský vpád na Ukrajinu jsem prožívala jako donebevolající nespravedlnost. Vylovila jsem z hlavy již dosti zaprášenou ruštinu a pustila se do práce.

Jak moc se zpracovávání válečných hrůz a akutních traumat liší od vaší dosavadní praxe?

Dokázala jsem si představit, že to bude těžké, ale první setkání pro mě i tak znamenala obrovskou emoční zátěž. Všechny ty příběhy o mocenské zvůli, která působí nevinným lidem utrpení, se mnou hodně „cvičily”. Je to typ příběhů, se kterým se psychoterapeuti u nás běžně nesetkávají: bratranec je vojáky odvlečen do zajetí, mučen a zabit, babičky, které celý život pracovaly a zbývá jim pár let života, prchají před bombami přecpanými, studenými a tmavými vlaky bez jídla, tlačí se na nádražích. To všechno jsou mezní lidské zkušenosti. Terapeut zažívá i vlastní bezmoc, protože samozřejmě nemůže hned všechny ty problémy klientů vyřešit.

Díky dárcům iniciativy #hlavunadvodou mají ukrajinští klienti zdarma dvanáct terapeutických sezení. Je to hodně?

Rozhodně to není moc. Když přijdete jen s baťůžkem a máte začít novou existenci, to není na dvanáct sezení, ale spíše na několik let. Klienti byli natolik vyděšení, že při prvních sezeních potřebovali jen klidný hlas, úsměv a vstřícnost. Reagovali zkrátka i jen na to, že proti nim sedí někdo, kdo je empatický a budí důvěru. Když jsou lidé konfrontováni se zlem takového měřítka, může mít na ně opačný prožitek nesmírně stabilizující, léčivý dopad. Až když se trochu stabilizují, dá se na tom nějak stavět.

Projekt #hlavunadvodou vytvořil spolek #delamcomuzu, založený v roce 2020 psychoterapeutem Pavlem Pařízkem v reakci na složitou situaci v jarní vlně koronaviru. Se svými kolegy dal dohromady asi 250 psychoterapeutů, kteří poskytovali po celé jaro zdarma psychologickou pomoc pracovníkům v první linii. Založili také stránky Terapie.cz, kde lidé mohli hledat pomoc u ověřených specialistů podle místa bydliště či jejich specializace. Zároveň poskytuje terapeutickou pomoc lidem, kteří by si ji finančně nemohli dovolit, a to díky sbírce na portálu Donio. Ta se od jara 2022 zaměřuje na ukrajinské uprchlíky s vážnými válečnými traumaty a jejich blízké. Poskytuje jim bezplatně 12 terapeutických sezení osobně, on-line či telefonicky, v ukrajinštině, ruštině, běloruštině či angličtině. Nyní museli pozastavit příjem nových klientů, neboť jim docházejí finance.