Západní státy postupně poskytují Kyjevu stále silnější zbraně, aby se země mohla ruské vojenské agresi bránit. Kyjev je však stále více frustrován tempem, jakým západní zbraně přicházejí, píše BBC. Očekává se, že potrvá týdny, než na bojiště dorazí bojové tanky, které minulý měsíc Ukrajině přislíbila řada západních zemí.

Ukrajinské odhodlání udržet Bachmut Západ znepokojuje, tvrdí analytici

Zelenskyj současně okomentoval čtvrteční slova běloruského vůdce Alexandra Lukašenka, že se Bělorusko zapojí do bojů na Ukrajině po boku Rusů, pokud bude samo napadeno. „Doufám, že se (Bělorusko) do (války) nezapojí. Pokud ano, budeme bojovat a přežijeme,“ uvedl ukrajinský prezident a dodal, že umožnit Rusku zaútočit na Ukrajinu znovu z běloruského území by byla „obrovská chyba“.

Bělorusko, které je nejbližším spojencem Ruska, sice nevyslalo své vojáky do války proti Ukrajině, ale poskytlo Moskvě k útoku proti sousední zemi své území. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev. Po těžkých ztrátách se po několika týdnech ze severu Ukrajiny stáhla.

Zelenskyj zároveň uvedl, že Ukrajina chce bezpečnostní záruky. „Jakékoliv územní kompromisy by nás jako stát oslabily,“ uvedl a poznamenal, že nejde o kompromis jako takový. „Proč bychom se ho měli bát? Každý den máme v životě miliony kompromisů. Otázka je, s kým? S (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem? Ne. Protože tady není důvěra. Dialog s ním? Ne. Není tady důvěra,“ dodal.

Ruské síly neuspěly s útoky a přišly o další stovky vojáků, tvrdí Kyjev

Ukrajinské síly za uplynulý den odrazily ruské útoky u 16 obcí a z bojů vyřadily dalších 800 ruských vojáků; celkově Rusko od začátku války ztratilo 141 260 mužů, tvrdí ukrajinský generální štáb. Reálný vojenský úspěch Rusům stále uniká a sotva ovládnou východoukrajinský Bachmut do 24. února, tedy prvního výročí rozpoutání války proti Ukrajině, míní experti amerického Institutu pro studium války (ISW).

„Hlavní úsilí nepřítel soustředil na útočné operace ve směru na Kupjansk, Lyman, Bachmut, Avdijivku a Šachtarsk,“ uvádí ukrajinské velení. Mezi místy, kde ruské útoky neuspěly, zmiňuje obce v Chersonské oblasti na jihu země a v Donbasu na východě, včetně Bachmutu a Vuhledaru.

Boje na Ukrajině: Rusové tvrdí, že posunuli frontu o dva kilometry

Analytici ISW upozorňují, že podle ukrajinských představitelů je cílem ruských vojsk dobýt Bachmut před 24. únorem, kdy uplyne první výročí rozpoutání války. To by ale vyžadovalo výrazně rychlejší postup, než jaké bylo tempo v posledních měsících. Bližší realitě se expertům zdá pragmatický odhad šéfa ruských žoldnéřů Jevgenije Prigožina, že jeho bojovníci obklíčí Bachmut do března či dubna.

Ruská vojska však postup u Bachmutu zřejmě neurychlí a sotva dosáhnou svého cíle do 24. února, míní ISW. Institut odhadl, že Kreml by mohl k výročí války podniknout další vlnu vzdušných a raketových útoků zaměřených na civilní objekty po celé Ukrajině, protože skutečné vojenské úspěchy se ruským silám na Ukrajině stále vyhýbají.

Britská vojenská rozvědka v pravidelném přehledu upozornila na vysoký podíl zabitých vojáků v celkových ruských ztrátách ve válce proti Ukrajině. Ozbrojené síly a Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) žoldnéřská skupina pravděpodobně od začátku války přišly o 175 tisíc až 200 tisíc lidí, včetně přibližně 40 tisíc až 60 tisíc zabitých. Ruské ztráty znatelně vzrostly od loňského září, kdy Moskva vyhlásila "částečnou" mobilizaci.

Z vězení do první linie války. Dva zajatí Rusové popsali hrůzy z fronty

„Podle moderních měřítek tato čísla představují vysoký poměr zabitých v porovnání s počtem zraněných. Skoro určitě to souvisí s mimořádně primitivním stavem zdravotnické péče u většiny (ruských) ozbrojených sil,“ usoudili britští zpravodajci. Většinu ruských ztrát má podle nich nejspíše na svědomí ukrajinské dělostřelectvo. A mezi trestanci, naverbovanými do Wagnerovy skupiny, úroveň ztrát dosahuje až 50 procent.

Tvrzení stran o způsobených ztrátách obvykle ve válečném konfliktu nelze ověřit z nezávislých zdrojů.