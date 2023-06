Smlouva podepsána. Rusko přesouvá do Běloruska jaderné zbraně, oznámil Lukašenko

ČTK

Rusko už začalo s přesunem nestrategických jaderných zbraní do Běloruska, oznámil běloruský vůdce Alexandr Lukašenko podle ruské televizní stanice Pervyj kanal. Stalo se to poté, co ministři obrany Běloruska a Ruska Viktar Chrenin a Sergej Šojgu ve čtvrtek podepsali dokument o rozmístění tohoto typu zbraní v Bělorusku. Spojené státy to, že Rusko smí v Bělorusku rozmístit taktické zbraně, odsoudily.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko | Foto: ČTK