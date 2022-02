Rusko má v Bělorusku 30 tisíc vojáků, řekl generální tajemník NATO

Běloruský vůdce Lukašenko se podle agentury BelTA vyslovil proti zřízení stálých vojenských základen Ruska v Bělorusku, neboť podle něj z vojenského pohledu nedávají smysl a představovaly by zbytečný finanční výdaj. Připustil však, že by ruští vojáci mohli zůstat po určitou dobu v Bělorusku i po skončení cvičení, "pokud to bude zapotřebí". Dodal, že by v Bělorusku mohla zůstat část ruské vojenské techniky.

O dalším působení ruských vojsk v Bělorusku a plánech budoucích společných armádních cvičení bude Lukašenko v pátek jednat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedla BelTA.

Až třicet tisíc ruských vojáků

Společné bělorusko-ruské vojenské cvičení, při kterém armády obou zemí nacvičují obranu před napadením, začalo před týdnem. Koná se v blízkosti západní hranice Běloruska s Polskem a Litvou - členskými státy NATO - a také u jižních hranic s Ukrajinou. Konkrétní počty zapojených ruských vojáků nebyly oznámeny, podle západních odhadů by jich mohlo být až 30 tisíc. Jedná se patrně o nejmasivnější rozmístění ruských sil v Bělorusku od konce studené války.

Napětí sílí. V Bělorusku začalo společné vojenské cvičení s Ruskem

Podle Spojených států cvičení vyvolává jen další napětí při jednáních o krizi na Ukrajině, u jejíchž hranic Rusko shromáždilo přes sto tisíc vojáků. Západní země už několik týdnů varují před možnou ruskou invazí na Ukrajinu. Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo proruské povstalce v Donbasu, ale popírá, že by proti svému sousedovi chystalo útok.