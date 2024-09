O záměrech změnit jadernou doktrínu informovalo Rusko v září, ve středu večer pak Vladimir Putin oznámil konkrétní podobu. Hlavní změny shrnul list Komersant. „Mezi aktualizace patří rozšíření kategorií států a vojenských aliancí, proti nimž je jaderné odstrašování vedeno. V aktualizovaném dokumentu prezident rovněž navrhl upřesnit, že agrese jakéhokoli nejaderného státu, do níž je však zapojena jaderná velmoc, by měla být považována za jejich společný útok na Rusko,“ uvedl Komersant.

Ruský prezident Vladimir Putin na radě prohlásil, že se Rusko primárně vždy snažilo šíření jaderných zbraní zabránit, zároveň ale zdůraznil, že jde o hlavní záruku bezpečnosti federace. „Zdůrazňuji, že jsme k těmto otázkám vždy přistupovali velmi zodpovědně. S vědomím obrovské síly těchto zbraní jsme se snažili posílit mezinárodní právní základ pro globální stabilitu a zabránit ‚šíření‘ jaderných zbraní a jejich součástí. Zároveň vidíme, že současná vojensko-politická situace se dynamicky mění, a to musíme brát v úvahu. To zahrnuje i vznik nových zdrojů vojenských hrozeb a rizik pro Rusko a naše spojence. Jaderná triáda dnes zůstává nejdůležitější zárukou bezpečnosti našeho státu a občanů a nástrojem pro udržení strategické parity a rovnováhy sil ve světě,“ zdůvodnila změny hlava ruského státu.

Nově si Rusko vyhrazuje právo použít jaderné zbraně ve více situacích, včetně útoků na Rusko konvenčními zbraněmi. A také v případě agrese proti Bělorusku. „Vyhrazujeme si právo použít jaderné zbraně v případě agrese proti Rusku a Bělorusku jako členu svazového státu. Všechny tyto otázky byly dohodnuty s běloruskou stranou a prezidentem Běloruska. Včetně případu, kdy nepřítel za použití konvenčních zbraní kriticky ohrozí naši suverenitu,“ uvedl ve svém projevu k radě Putin.

Znepokujující vzhledem ke stavu války na Ukrajině je i bod, kdy doktrína umožní použít jaderné zbraně při vypuštění vzdušných útočných zbraní na ruské území. „Takovou možnost budeme zvažovat, pokud obdržíme spolehlivé informace o masivním nasazení prostředků vzdušného a kosmického útoku a jejich překročení naší státní hranice. Mám na mysli strategická a taktická letadla, řízené střely, bezpilotní letouny, hypersonické a jiné letouny,“ upřesnil Putin.

Jaderné zbraně ve světě Rusko a Spojené státy americké jsou jediné dvě jaderné supervelmoci, které disponují jadernou triádou, tedy kombinací strategických bombardérů, mezikontinentálních balistických raket a balistických raket odpalovaných z ponorek. Mají tedy sílu jaderné zbraně odpalovat ze vzduchu, země i z vody. Obě velmoci mají přes pět tisíc jaderných hlavic. Ve světě má jaderné zbraně ale více států. V lednu 2024 vydala iniciativa Hiroshima for Global Peace přehled jejich počtu: Čína - 500

Francie - 290

Velká Británie - 225

Indie - 172

Pakistán - 170

Israel - 90

Severní Korea - 50 Zdroj: Hiroshima for Global Peace

Vzkaz západu i neutrálním státům

Rusko už na začátku září oznámilo, že změny v jaderné doktríně brzy proběhnou. Představitelé Ruska to přivítali, politolog a čestný předseda prezidia Rady pro zahraniční a obrannou politiku Sergej Karagonov dokonce uvedl, že dosavadní podoba jaderné doktríny žádný odstrašovací efekt už neměla.

„Současná doktrína a politika v oblasti použití jaderných zbraní jsou prostě nezodpovědné. Jako by zůstaly v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Tato doktrína fakticky vyřazuje - na 99,9 procenta - z arzenálu nejmocnější nástroj naší vojenské a zahraniční politiky. To je nejen špatné, ale i vysoce nemorální. Za tento nástroj naší politiky, tedy za jaderný štít, kdysi zemřely miliony lidí. Je to obrovský příběh hrdinství a obětavosti během války, hladomoru a nejtěžší obnovy. Ale my jsme se najednou rozhodli na to zapomenout,“ okomentoval ruský politolog pro list Komersant.

Podle západních politologů je změna doktríny jasný vzkaz státům, které podporují Ukrajinu. „Nezapomínejte na jaderné zbraně. Buďte velmi, velmi opatrní," shrnul postoj Ruska vedoucí pracovník Vídeňského centra pro odzbrojení a nešíření zbraní hromadného ničení Nikolai Sokov pro agenturu Reuters.

Otevřené a jasně deklarované změny jsou ale i pro odborníky překvapením. Počítali s tím, že Rusko veřejně konkrétní změny oznamovat nebude, pouze informuje, že k nim došlo. „Otevřené snížení jaderného prahu Moskvy by mohlo vážně znepřátelit země, které se vyhýbají spojenectví se Západem proti Rusku - Čínu, Indii, Brazílii a další země globálního jihu,“ vysvětlil Sokov.

Rusko svojí jadernou rérotiku přitvrzuje od začátku války na Ukrajině a opakovaně „západu“ skrze vysoké politiky a státní úředníky vyhrožuje. V poslední době zejména v souvislosti s dronovými útoky, které Ukrajina podniká na ruském území a také s debatou o umožnění Ukrajině použít západní zbraně dlouhého doletu. „Rusko považuje všechny zbraně dlouhého doletu používané Ukrajinou za zbraně, které již přímo ovládají vojáci ze zemí NATO. To není žádná vojenská pomoc, to je účast ve válce proti nám,“ okomentoval letos v květnu bývalý ruský prezident a místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv.

V září otevřeně vyhrožoval znovu Velké Británii. „Ostrov zvaný Británie půjde v příštích letech pravděpodobně ke dnu. V případě potřeby pomohou naše hypersonické rakety,“ prohlásil na síti X.