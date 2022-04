Ruská plynárenská společnost Gazprom zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Gazprom zároveň varoval, že při nepovoleném odběru ruského plynu z tranzitních dodávek do třetích zemí sníží tyto tranzitní dodávky o objem neoprávněně odebraného plynu.

Bulharsko již zaplatilo za dubnové dodávky ruského plynu, zastavení dodávek proto bude pokládat za porušení platné smlouvy, uvedli bulharští představitelé.

Online reportáž

Přes Polsko vede plynovod Jamal, který přepravuje ruský plyn přes Bělorusko a Polsko do Německa. Agentura Reuters už dříve informovala, že ještě krátce přes 06:30 SELČ proudil do Polska ruský plyn tímto plynovodem. Také dodávky ruského plynu do Bulharska podle provozovatele bulharské plynárenské sítě Bulgartransgaz v časných ranních hodinách ještě pokračovaly.

Další kybernetický útok. Weby ministerstva vnitra mají výpadek

V ruské Belgorodské oblasti u hranic s Ukrajinou začal v noci na středu hořet muniční sklad. Informoval o tom tamní gubernátor Vjačeslav Gladkov. Podle něj nedošlo k civilním obětem ani poškození obytných domů.

Situace v Česku

Weby ministerstva vnitra, včetně stránek policie i hasičů, jsou od rána nedostupné kvůli kybernetickému útoku. Stránky byly přetíženy takzvaným DDoS útokem, kdy se útočníci snaží vysokým množstvím přístupů na weby najednou přes více počítačů stránky zahltit. K útokům se znovu přihlásila ruská hackerská skupina Killnet, která se hlásí i k napadením českých webů z minulého týdne.

Česko udělilo lidem utíkajícím před válkou na Ukrajině od počátku ruské invaze 312 800 víz. V úterých dostalo dočasnou ochranu 1839 ukrajinských uprchlíků, uvedlo dnes na twitteru ministerstvo vnitra. V mezidenním i mezitýdenním srovnání bylo vydaných speciálních víz méně, proti pondělí o téměř 1000 méně a proti minulému, povelikonočnímu úterý o zhruba 1600 méně.

Jako v koncentračním táboře. Uprchlíci popisují filtrační centra v Mariupolu

Na cizinecké policii se v úterý nahlásilo 2204 lidí, dohromady se zaregistrovalo 199 813 uprchlíků. Děti do 15 let se na policii hlásit nemusí. Právě děti a ženy tvoří podle vnitra většinu ukrajinských uprchlíků v Česku.

Podle vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) z poloviny dubna se počet běženců z Ukrajiny v ČR ustálil na zhruba 300.000. Ministerstvo sice vydává další víza, někteří Ukrajinci ale odjíždí.