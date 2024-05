Válka mezi Ruskem a Ukrajinou pokračuje a vojáci napadené země musí pomalu ustupovat. Rusko sice podle odborníků nemá dostatek vojáků na to, aby dobylo zpátky město Charkov, má jich ale dost, aby se dostalo na dostřel. Současná strategie Ukrajiny je pomalý ústup, během kterého evakuuje vesnice, přes které jednotky ustupují. Zvládají přitom Rusům způsobovat velké škody.

Ukrajinští vojáci v boji proti ruským agresorům. | Foto: Profimedia/AP Photo/Libkos

Ukrajina urputně brání své před rokem a půl osvobozené území u hranic nedaleko Charkova. Tento měsíc však musela změnit strategii poté, co Rusové prorazili hranice. Od té doby zabrali asi 50 kilometrů čtverečních a tucet vesnic. „Všude, kam přijdou, to srovnají se zemí,“ prohlásil policista Oleksij Charkovskij, který pomáhal s osvobozením a nyní evakuuje civilisty.

Po více než týdnu urputných bojů se ukrajinská armáda stáhla na linii asi pět kilometrů od hranic, kde zaujala silnější obrannou pozici. Taktika Ruska se oproti roku 2022 podle kapitána Petra Levkovského radikálně změnila. „Útočí na velkou vzdálenost, všechno zničí a pak mnoha malými skupinami z různých stran útočí,“ vysvětlil.

Je to horší než poprvé, říkají lidé

Podle Světové zdravotnické organizace boje v okolí Charkova vyhnaly z domovů asi 14 tisíc lidí. Armáda teď pomáhá evakuovat opozdilce během ústupu.

Ruská armáda se opět snaží probojovat do Charkova:

Směr postupu Rusů na Ukrajině je jasný. Putin chce znovu Charkov

Mezi takové případy patří i 30letý Pavel Nelup. Když k jeho domovu dorazila armáda, rychle hodil do auta tašku a vyrazil za zvuků střelby pryč. „Tentokrát to bylo děsivější. Teď už víme, že nikoho naživu nenechávají,“ řekl. Musel přitom za sebou nechat svého německého ovčáka. Vzpomínal, jak ho slyšel kňučet a výt za plotem.

Čtyřicetiletá Daria Sorokoletová musela o den dřív utéct ze svého domu ve Vovčansku. Smrti unikla jen o vlásek. Na vlastní oči viděla, jak budovu zasáhl ruský dělostřelecký granát. „Není tam nic. Není nic, k čemu by se dalo vrátit,“ povzdechla si.

Ukrajina nemá dostatek vojáků

Velký problém je pro Kyjev nedostatek mužů v armádě. Vyřešit ho má nový zákon zpřísňující mobilizaci, který vstoupil v platnost v sobotu 18. května. Kyjev ale nemá jen málo vojáků, ale také munice. I proto poté, co Rusové v únoru dobyli město Avdijivka, musela Ukrajina přistoupit k ústupu.

I když současný postup není ideální strategie, taktika obrany při pomalém ústupu slabšímu Kyjevu umožňuje způsobit Rusům těžké ztráty, informuje deník The New York Times. Útočící jednotky se totiž neustále vystavují palbě dělostřelectva.

Sergej Šojgu končí ve funkci ministra obrany:

Šojgu končí, nahradí ho civilista. Rusko se připravuje na ekonomickou válku

K postupu nepřítele se vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij. „Ruská ofenziva v severovýchodní pohraniční oblasti může být jen první vlnou širšího útoku,“ varoval. Vyzval přitom spojence, aby poslali více stíhaček a protivzdušné obrany.

Co bude dál

Postup Ruska podle odborníků záleží na tom, kolik vojáků každá strana pošle do boje. Pro Ukrajinu tento výpočet znamená přesun obránců z dalších potenciálních míst ruských útoků. „Válka je interaktivní. Je stejně důležité, co udělá Rusko, jako co udělá Ukrajina,“ uvedl švédský vojenský analytik Johan Norberg.