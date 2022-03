Před svým činem natočila krátký videozáznam, ve kterém uvádí, že je její otec z Ukrajiny. Vyzývá k protiválečným demonstracím a říká, že se stydí za propagandu šířenou z Kremlu a odsuzuje válku, kterou ruský prezident Vladimir Putin rozpoutal.

Marina Ovsyannikova, the woman who ran onto a live state TV news broadcast, even recorded a message beforehand. In it, she says her father is Ukrainian. She calls for anti-war protests, says she’s ashamed about working for Kremlin propaganda, and she denounces the war absolutely. pic.twitter.com/nOpUY9bH74