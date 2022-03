Přestože ani ukrajinská armáda není vyzbrojena tak, jak by být vyzbrojena mohla a měla, daří se jí už desátý den úspěšně odolávat ruské agresi a protivníkovi způsobovat značné ztráty a držet zatím i všechna velká města Ukrajiny.

Přestože Rusko proti Ukrajině nasadilo polovinu svých veškerých vojenských sil, nepodařilo se mu zatím získat rozhodující převahu na žádném úseku rozdrobené fronty a s výjimkou jihu Ukrajiny a okolí Kyjeva ani výrazně postoupit. „Ruská armáda není silná, je jen velká,“ uvedl o víkendu jeden z poradců ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Korupce, rozkrádání a lži

Důvodů je hned několik. Ruská armáda představuje nesourodý celek, kdy je každá divize tvořena dvěma třetinami „smluvních vojáků“, kterým se v ruské hantýrce říká „kontraktoři“ a pak třetinou odvedenců, jež ji zčásti doplňují. Jde o mladíky ve věku 18-27 let, kteří prochází pouze ročním prezenční službou, jež není pro výcvik dostatečná. Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že tato část se útoku na Ukrajině neúčastní. Ale může to být jen další z mnoha kremelských lží. Mnozí z vojáků ve věku 18-20 let, které Ukrajinci zajali, tvrdí, že k podpisu dohody o vstupu do profesionální armády byli před pár týdny donuceni.

Dalším velkým problémem ruské armády je korupce a rozkrádání, kvůli kterému je slabší, než by být vzhledem k vynaloženým prostředkům měla. Světovými médii proběhla zpráva, jak ruský generál koupil místo zašifrovaných telefonů obyčejné, které používají kamionisté, takže Ukrajinci a Západ slyší jejich komunikaci. Podobné je to s logistikou, dodávkami potravin, úrovní výzbroje a výstroje.

Ukrajinci brání svoji zemi a své domovy

Velkým problémem je motivace. I když ruská armáda byla ještě více než obyvatelstvo vystavena lživé propagandě, která líčí ukrajinský stát jako „nacistický režim“ a „loutku Západu“ i ruským vojákům režim lhal. Tvrdil totiž, že nejdou do regulérní války proti sousednímu státu, ale že jde o „speciální operaci“ s omezeným rozsahem a velmi krátkým časovým úsekem. Ne o válku.

Otázkou je i míra motivace. „Rusové jsou všechno žoldáci, kteří bojují za peníze. My bráníme vlastní zemi, vlastní domy, vlastní rodiny,“ říkal mi v minulých dnech Valerij voják západoukrajinské teritoriální obrany. A v různých obměnách jsem to na Ukrajině slyšel v těchto dnech mnohokrát.

O postoji k válce svědčí, že na Ukrajinu se ze zahraničí vrátilo na sedmdesát tisíc Ukrajinců, aby se zapojilo do armády a do bojů za obranu své vlasti. V případě Ruska tomu tak není. A jak mi vyprávěla jedna Ruska žijící v Praze, do Srbska, jedné z mála zemí, kam se lze letecky z Ruska dostat, míří tisíce mladých Rusů, aby se vyhnuli odvodu do ruské armády. Samozřejmě, že obrázek není černobílý, a i na Ukrajině se najdou lidé, kteří v armádě bojovat nechtějí, ale trend přesto mluví podle dosažitelných informací pro Ukrajinu.

Západní zbraně pomáhají

Samozřejmě Ukrajincům velmi pomáhají i dodávky vyspělých západních zbraní. Právě obavy z toho, že by se jimi Ukrajinci mohli rychle dozbrojit, vedli ruského prezidenta Vladimíra Putina podle jeho vlastních slov pronesených koncem tohoto týdne, k tomu, že se rozhodl neomezit operaci ruské armády na obsazení Donbasu, ale na útok na celou Ukrajinu.

Operace ale současně opakuje chybu Adolfa Hitlera, který tím, že v rozhodující fázi války se Sovětským svazem rozdělil hlavní nacistické útočné síly na několik směrů, přispěl k zastavení postupu wehrmachtu a zvratu ve válce v prospěch Rudé armády. Přes všechny problémy a omyly je i po deseti dnech bojů Rusko na Ukrajině stále v převaze, byť Ukrajinci provedli v posledních dnech o několik úspěšných protiútoků.

Velkou otázkou je dosavadní neúspěšnost ruského letectva, které mělo desetinásobnou převahu nad ukrajinským a podle všech předpokladů mělo zcela ovládnout ukrajinské nebe. Za více než týden se to nestalo, Ukrajinci stále podnikají letecké protiútoky a také protivzdušná obrana sestřeluje stále víc ruských stíhaček a bojových vrtulníků.

Může Ukrajina válku i vyhrát?

Dosavadní vývoj bojů vede jak ukrajinské vedení, tak západní spojence Ukrajiny k optimistickým výrokům. „Je už možné začít přemýšlet o budoucnosti, o obnově Ukrajiny,“ řekl o víkendu Ukrajincům prezident Volodymyr Zelenskyj, který dodal, že i přes milión běženců se bude moci v dohledné době vrátit do země. „Ukrajina může rozhodně nad Ruskem časem zvítězit,“ uvedl pak pro BBC americký ministr zahraničí Antony Blinkem, podle něhož projevují Ukrajinci „výjimečnou houževnatost“.

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že ani Rusové neřekli zdaleka poslední slovo. Přes likvidaci, podle ukrajinských zdrojů, asi desítky tisíc ruských vojáků, mnoha set kusů tanků a obrněných transportérů i desítek letadel, jsou hlavní ruské síly soustředěné pro útok na Ukrajinu stále téměř netknuté. Škody způsobené Ukrajině, a to i na infrastruktuře, jsou už teď obrovské a komplikují i dodávky zbraní a munice přinejmenším části ukrajinské armády a dostávají pod tlak Ukrajinu i z hlediska osudu civilistů.

U Kyjeva se shromažďuje k útoku velké ruské uskupení, v záloze má Rusko stále rozsáhlé letectvo, mnoho raket, balistických střel, a především svůj jaderný arzenál a další velmi ničivé zbraně.

Použití těchto prostředků by znamenalo přechod k totální vyhlazovací válce Ruska proti Ukrajině. Ta je sice nyní stále nepředstavitelná. Ale to byla Putinova invaze na Ukrajinu před pouhými několika týdny nepředstavitelná také.