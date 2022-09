„Hrajeme si s ohněm a mohlo by se stát něco opravdu velmi katastrofického,“ řekl v úterý na jednání v New Yorku Grossi. Šéf MAAE se minulý týden spolu s dalšími odborníky ze své organizace osobně vydal do Záporožské jaderné elektrárny, aby zhodnotil tamní situaci.