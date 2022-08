Je mi 21 let a moc chci žít, prosí ruský voják o uvolnění z armády

ČTK

„V bojích jsem přišel o všechny blízké kamarády, je mi 21 let a hrozně chci žít,“ píše ruské vojenské prokuratuře ruský voják, jehož velitel od něho odmítá přijmout hlášení o ukončení smlouvy s armádou. Napsal o tom investigativní portál The Insider, který získal přístup do archivu stížností ruské vojenské prokuratury.

Ruský voják hlídkuje u pole s pšenicí v Záporoží 14. června 2022 | Foto: ČTK