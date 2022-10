Ukrajinci postupují k Chersonu. Rusové se chystají na boj, hlásí Londýn

ČTK

Po ústupu ruských vojsk v Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny o asi o 20 kilometrů na počátku října se okupační úřady nejspíše připravují na to, že se boje s ukrajinskými jednotkami přenesou přímo do ulic Chersonu. Ve svém v pravidelném přehledu to uvádí britské ministerstvo obrany s odvoláním na poznatky vojenské rozvědky.

Ukrajinští vojáci na obrněném vozidle projíždějí vesnicí Šandrygolovo, která leží nedaleko města Lyman, 4. října 2022 | Foto: ČTK