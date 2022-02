Ukrajinci podle vlastních odhadů od začátku invaze zabili přes 3,5 tisíce ruských vojáků a dalších 200 zadrželi. Zneškodnili navíc 102 tanků, 536 bojových vozidel, 14 letadel a osm vrtulníků.

Ulicemi Kyjeva zní od brzkých hodin sirény varující před leteckými a raketovými útoky. Obyvatele vyzývají k útěku do protileteckých krytů. K jednomu z rakteových útoků došlo v ranních hodinách také u kyjevského letiště Zhuliany. Hlasité exploze se ozývají také z letiště Hostomel.

Na sociálních sítích se objevují hrozivé záběry a fotografie, na kterých je vidět silně poškozená výšková obytná budova v ukrajinské metropoli. Navzdory tomu ruská strana stále popírá, že by civilistům hrozilo jakékoli nebezpečí.

Kyjevský starosta Vitalij Kličko zveřejnil video, které zachycuje okamžik zásahu obytného domu raketou.

This video (uploaded by @Vitaliy_Klychko mayor of Kyiv) shows a Russiam rocket hits a residential building in a usual calm suburb of the center. This is what Russian is doing to ordinary citizens of Ukraine that harmed absolutely no one. There were casualties. #StandWithUkriane pic.twitter.com/mf71CNeBqU