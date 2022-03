Rusko odeslalo Radě bezpečnosti OSN žádost o svolání jednání, které se bude zabývat „vojensko-biologickými aktivitami USA na Ukrajině“. Setkání by se mělo uskutečnit v pátek 11. března v New Yorku.

K ruské teorii se připojila také Čína. Mluvčí tamního ministra zahraničí Zhao Lijian uvedl, že by Washington měl souhlasit s mezinárodní inspekcí. „Ruská vojenská operace, která odhalila tajemství amerických laboratoří na Ukrajině, není něco, co by mělo být odmítnuto jako takzvaná propaganda,“ řekl.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci uvedl, že Rusko většinou obviňuje ostatní z toho, co samo chystá. „Opakovaně se ukázalo, že pokud chcete vědět, co Rusko chystá, podívejte se, z čeho obviňuje ostatní. Viní nás z útoků na mírumilovné Rusko. A co teď? Co jste si pro nás připravili dál? Kam zaútočíte chemickými zbraněmi?“ řekl ve videu zveřejněném na Facebooku.



Online reportáž

Sankce proti Rusku a Bělorusku

Japonsko zmrazí majetek tří běloruských bank. Země navíc vyčlení sto milionů amerických dolarů na pomoc Ukrajině a jejím sousedním zemím, které přijímají ukrajinské uprchlíky.

Bílý dům potvrdil, že americký prezident Joe Biden v pátek oznámí nové sankce vůči Rusku. Spojené státy chtějí zvýšit tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina tím, že vyzvou k ukončení všech běžných obchodních vztahů s Ruskem.

Evropská unie podle Maďarska neuvalí sankce na ruskou ropu a zemní plyn. „Náš hlavní problém byl vyřešen v náš prospěch. Nebudou žádné sankce, které by se týkaly ropy a zemního plynu, takže dodávky do Maďarska jsou zajištěny,“ uvedl premiér Viktor Orbán.

Boje a civilisté

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) došlo od začátku války ke 24 ověřeným útokům na zdravotnická zařízení na Ukrajině. Při nich zahynulo nejméně 12 lidí a dalších nejméně 17 bylo zraněno. „WHO tyto útoky důrazně odsuzuje,“ uvádí organizace v prohlášení.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj řekl, že za poslední dva dny bylo díky humanitárním koridorům evakuováno okolo sta tisíc lidí.

Facebook a Twitter toleruje výzvy k zabíjení ruských agresorů. V Česku ale ne

Úřady připravily pro občany Ukrajiny jednoduchý způsob, jak získat dočasné digitální doklady. V případě ztráty papírových dokladů si mohou lidé zažádat o jejich digitální kopii prostřednictvím aplikace. Virtuální doklad bude obsahovat údaje z cestovního pasu a daňové identifikační číslo.

Zdroj: Deník

Ukrajina podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) ztratila veškeré spojení s jadernou elektrárnou Černobyl. „Ztráta komunikace znamená, že správce elektrárny nemohl podat IAEA aktuální informace o stavu zařízení,“ stojí v prohlášení.

Agentura zároveň nedokázala potvrdit informace o tom, že Rusové a Bělorusové obnovili přísun energie do zařízení. „Podle informací obdržených před ztrátou spojení byly obě energetické linky poškozeny a v důsledku tak byla elektrárna odpojena od sítě,“ tvrdí IAEA.