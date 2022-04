Prezident uvedl, že Ukrajina získává opětovnou kontrolu nad okolím Kyjeva a Černihivu. Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová již předtím oznámila, že ukrajinské síly osvobodily od ruských vojáků celou Kyjevskou oblast. Zelenskyj ve svém projevu také podotkl, že značnou část nepřátelských sil zadržuje "hrdinný" Mariupol, který je od začátku března v obležení ruských jednotek.

Rusko během uplynulého týdne zvýšilo letecké aktivity na jihovýchodě Ukrajiny, informovalo britské ministerstvo obrany s odkazem na informace rozvědek. Schopnosti protivzdušné obrany Ukrajiny však nadále představují vážnou výzvu pro ruská letadla. „Ruské letouny jsou stále zranitelné a vojska nebyla schopná převzít kontrolu nad vzduchem kvůli své neschopnosti najít a zničit ukrajinské systémy protivzdušné obrany,“ napsalo ministerstvo.

V jihoukrajinské Oděse dnes ráno vzplál sklad pohonných hmot, v brzkých ranních hodinách jej údajně zasáhlo několik raket. „Napočítali jsme nejméně pět samotných bodů dopadu poté, co nás probudily exploze," uvedl britský novinář na místě Richard Gaisford.

Fuel storage terminals in Odessa are on fire, after multiple missile strikes early this morning hit the port area of the southern Ukrainian city. We counted at least five separate impact points, having been woken by large explosions that were felt across Odessa. @GMB @itvnews pic.twitter.com/a3X2LI7cGF