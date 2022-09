Kyjev podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vyměnil za dvě stovky ukrajinských zajatců jediného muže - osmašedesátiletého oligarchu Medvedčuka, jenž je pokládán za člověka blízkého ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Ukrajina loni zahájila jeho vyšetřování kvůli podezření z vlastizrady a drancování přírodních zdrojů na Krymu. Letos v únoru, krátce po začátku ruské invaze, úřady informovaly o tom, že utekl z domácího vězení. V dubnu tajná služba SBU oznámila, že Medvedčuka zadržela. Politik popírá, že by se dopustil čehokoliv nezákonného.

„Kromě 200 bojovníků se nám vrátilo dalších pět bojových velitelů… Pět superhrdinů,“ uvedl Zelenskyj na svém webu, kde zmínil, že jde mimo jiné o velitele pluku Azov Denyse Prokopenka, Svjatoslava Palamara, Oleha Čomenka nebo Serjihe Volynského, velitele 36. brigády námořní pěchoty, která s Azovem bránila do konce bitvy o Mariupol tamní ocelárny Azovstal. Kyjev za ně poslal do Ruska 55 Rusů a promoskevských Ukrajinců, píše Reuters.

Propuštění ukrajinští velitelé stáli v čele několikatýdenního ukrajinského odporu z bunkrů a tunelů pod obřími ocelárnami v Mariupolu, strategickém přístavu na jihu země. V květnu se společně se stovkami dalších bojovníků vzdali ruským invazním silám.

„Ukrajina se dohodla s Tureckem - mluvil jsem o tom s prezidentem (Recepem Tayyipem) Erdoganem - že našich pět velitelů, kteří jsou propuštění ze zajetí, budou v naprostém bezpečí, v komfortních podmínkách a pod osobní ochranou tureckého prezidenta. Do konce války,“ uvedl Zelenskyj.

Propuštění deseti cizinců

Prezident doplnil, že se z ruského zajetí povedlo vysvobodit 10 cizinců - pět Britů, dva Američany, jednoho Maročana, Švéda a Chorvata. „Nepřítel je odsoudil k dlouhému vězení nebo smrti,“ poznamenal Zelenskyj, podle něhož tato propuštění pomohla zprostředkovat Saúdská Arábie.

Saúdskoarabské ministerstvo zahraničí už během středy informovalo, že Rusko propustilo deset cizinců, které zadrželo na Ukrajině jako válečné zajatce. Podle britského zákonodárce Roberta Jenricka je mezi propuštěnými i Brit Aiden Aslin, jehož v červnu soud samozvané proruské Doněcké lidové republiky (DNR) odsoudil k smrti, společně s Britem Shaunem Pinnerem a Maročanem Ibráhímem Sádúnem. A podle Reuters jsou na svobodě rovněž Američané Andy Tai Ngoc Huynh a Alexander Drueke.

Ruské ministerstvo obrany dnes potvrdilo návrat 55 vojáků jeho ozbrojených sil a příslušníků ozbrojených složek samozvaných proruských republik na východě Ukrajiny. Všichni vojáci byli nyní převezeni vojenským letadlem na území Ruské federace, uvedl ruský resort obrany na sociální síti Telegram. O Medvedčukovi se ve své zprávě nezmiňuje.

Načasování a rozsah výměny jsou překvapivé, protože ruský prezident Putin ve středu oznámil částečnou mobilizaci v zemi, což je zjevná eskalace konfliktu, poznamenala agentura Reuters. Proruští separatisté na východě Ukrajiny také minulý měsíc uvedli, že velitelé z Mariupolu půjdou před soud. Podle veřejnoprávní vysílací společnosti Suspilne se výměna se uskutečnila poblíž severoukrajinského Černihivu.

Později ukrajinský prezident na twitteru napsal, že z ruského zajetí se dostalo 188 někdejších obránců Azovstalu a Mariupolu. Konkrétně je podle něj mezi nimi 108 bojovníků pluku Azov, dále členové národní gardy, námořní pěchoty, pohraničníků, policistů, příslušníků teritoriální obrany a zaměstnanců bezpečnostních služeb.

„Není škoda dát Medvedčuka výměnou za skutečné bojovníky. Prošel všemi vyšetřovacími úkony stanovenými zákonem. Ukrajina od něj získala vše, co je v rámci trestního řízení nutné ke zjištění pravdy,“ napsal na svém webu Zelenskyj. Generální prokutáror Andrij Kostin později na facebooku k Medvedčukovi uvedl: „Nikoho nepropouštíme, ale předáváme ho z ukrajinského vězení do vězení většího, kterému se říká Rusko.“

Zklamání proruských komentátorů

Ukrajinská média upozornila na to, že bývalý velitel proruských separatistů v Donbasu Igor Girkin, známý též jako Strelkov, reagoval na zprávy o výměně s nevolí. „Je to horší než zločin a horší než chyba,“ napsal na platformě Telegram. „Udělat to alespoň pár dní před prezidentským dekretem, před mobilizací bylo zjevně nemožné… Obrátili se na lidi, vyzvali je, aby se 'postavili za ruskou zemi' a pak těm, kteří zareagovali - nasrali přímo na hlavu,“ napsal. Podobně zklamaně se na internetu vyjadřují i další proruští bloggeři a komentátoři.

Ukrajinské i ruské síly od začátku konfliktu letos v únoru zajaly stovky nepřátelských bojovníků a od té doby provedly několik výměn zajatců.

Původně prapor Azov vznikl v roce 2014 a u jeho zrodu stál jeden z šéfů ukrajinské krajně pravicové a neonacistické scény. Tato dobrovolnická milice poté bojovala na východě země proti separatistům podporovaným Ruskem. Časem se uskupení rozrostlo na pluk. Ukrajina tvrdí, že se reformoval, oprostil od svého radikálního nacionalistického původu, začlenil do národní gardy a je nyní apolitický. Mnozí Ukrajinci členy pluku Azov vnímají jako hrdiny, Moskva je naopak vykresluje jako neonacisty a ruské úřady před časem označily pluk za teroristickou organizaci.