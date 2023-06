V Moskvě byl kvůli podezření z obchodování s drogami zatčen americký hudebník žijící přes deset let v Rusku. Informovala o tom podle agentury AP ruská média.

Vězení v Rusku. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zatčený Michael Travis Leake je podle médií podezřelý z prodeje mefedronu, který má podobné účinky jako kokain. Čelí obvinění z výroby a distribuce drog, za což mu hrozí až 20 let vězení. Leak je podle médií bývalý výsadkář americké armády, který od roku 2010 žije Moskvě, napsala agentura AP.

Rusové zadrželi reportéra amerického listu. Viní ho ze špionáže

Loni v únoru byla na moskevském letišti zatčena americká basketbalistka Brittney Grinerová, protože u sebe měla náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Na svobodu se dostala v prosinci díky výměně za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta.