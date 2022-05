Rusko stupňuje raketové útoky, protože se mu nedaří na bojišti, tvrdí Zelenskyj

Redakce ČTK

Rusko stupňuje své raketové a letecké útoky, protože se mu nedaří na bojišti. V noci na středu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V příhraničních oblastech ukrajinské síly zaznamenávají ruské "sabotážní akce". Podle Zelenského Ukrajina nadále usiluje o to, aby dostala do bezpečí vojáky z oceláren Azovstal v Mariupolu, napsala agentura AP.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Zbytky domu po raketovém náletu v Irpini. | Foto: ČTK/AP/Emilio Morenatti