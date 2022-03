"Toho prvního dne jsem si říkal, že je to tragédie. Rusové použili na Ukrajinu množství různých typů raketových střel, zalekl jsem se, že Ukrajincům zničili veškerou vojenskou kritickou infrastrukturu. Kdyby se tohle stalo s momentem překvapení v době míru, tak takový útok dokáže druhou armádu připravit o všechny prostředky k vedení boje. Zasáhne kritickou infrastrukturu, základny, techniku a munici. Zdá se, že tady se to nestalo v očekávané míře a ukrajinská armáda na to byla nějakým způsobem připravena. Že nejspíš měla jednotky rozmístěné v poli a zbudované polní sklady," uvedl Krejčíř.

Zdroj: DeníkPodle něj Rusko během útoku na Ukrajinu ukázalo totální technologickou neschopnost. "Po mnoho let prohlašují, jakou mají výbornou moderní výzbroj a prostředky průzkumu, ale není tomu tak. Měl jsem za to, že budou mít ze vzduchu informační převahu, vyšlou drony, aby mohli vyhledávat cíle, ale podle sdělovacích prostředků se zdá, že se to neděje, a oni nedokážou efektivně využívat převahu v dělostřeleckých a raketových zbraních. Naopak, přijeli s kolovými vozidly a obrněnými transportéry, jejichž konstrukce je často ze 60. až 70. let, a vjíždějí s nimi do městské zástavby, kde je nepřátelské obyvatelstvo a armáda vyzbrojená ručními protitankovými zbraněmi. To je úplný nesmysl, jsou to velmi snadné terče, a mimo jiné proto mají Rusové takové ztráty," řekl Krejčíř.

To samé se podle něj děje u letecké techniky, kdy Ukrajinci nejspíše využívají protiletadlových systémů s krátkým dosahem a Rusové tyto jednotky nemohou vysledovat. Rusové podle něj v tomto smyslu navíc nemají už žádné další technologie, žádná esa, se kterými by ještě mohli vyrukovat.

"Kdyby je měli, již by je použili. Nyní nedokážou využít své zbraně, které by mohly přesně zasahovat cíle, protože je nedokážou najít. Takto se mi jeví, že schopnosti ruské armády stojí na hliněných nohách, nicméně nejsem odborník na taktiku nasazení sil," uvedl expert na raketovou výzbroj.