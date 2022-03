Ukrajina odhaduje ruské ztráty na 15 tisíc vojáků, ale to může zahrnovat nejen zabité, ale i raněné a zajaté. Americký list The New York Times s odvoláním na "konzervativní odhady" americké rozvědky psal o 7000 zabitých, a to na základě analýz médií, satelitních snímků a záběrů ruských vojáků a techniky pod palbou. I tyto údaje mohou být nepřesné.