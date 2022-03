Složité právní komplikace

Podle informací BBC jsou tyto značky vázány právními franšízovými smlouvami, což jim ztěžuje odstranění jejich jména z ruských hlavních ulic a nákupních center.

Řada západních firem má takové smlouvy již desítky let. Například obchody Marks and Spencer provozuje od roku 1999 turecká společnost FiBA, která má práva na prodej výrobků tohoto maloobchodního řetězce v celé východní Evropě. Maloobchodní gigant uvedl, že v reakci na válku pozastavil dodávky svého zboží společnosti FiBA.

Majitel fast foodového řetězce Burger King, společnost Restaurant Brands International, mezitím BBC sdělil, že jeho restaurace provozují franšízanti. Tyto „dlouhodobé právní dohody nelze v dohledné době snadno změnit“, uvedl.

Na základě podobných smluv působí v Rusku hotelové skupiny Marriott, IHG a francouzský řetězec Accor, který má mezi svými značkami Ibis a Novotel. Společnost Marriott uvedla, že „bude nadále vyhodnocovat možnost, zda tyto hotely v Rusku zůstanou otevřené“, a naznačila, že zkoumá své franšízové smlouvy.

je obchodní metoda distribuce výrobků nebo služeb. Zahrnuje franšízora, společnost, která vytvořila jméno značky, a franšízanta, společnost, která platí poplatek za právo podnikat pod jménem franšízora a prodávat jeho výrobky.

Graeme Payne, specialista na britský a mezinárodní franšízink z advokátní kanceláře Bird&Bird, řekl, že franšízing je užitečný pro západní značky, které se chtějí rozšířit na trhy v různých zemích, ale nemají místní znalosti, peníze nebo schopnosti vstoupit na ně. „Jako veřejnost byste si položili otázku, proč prostě nezavřou své obchody? Ale z čistě obchodního a smluvního hlediska je velmi obtížné to udělat bez dalekosáhlých právních důsledků,“ vysvětlil Payne.

Smlouvy podle spolumajitelky advokátní kanceláře Victorie Hobbsové často obsahují ustanovení, které říká, že „pokud franšízant dělá něco, co poškozuje naši pověst, můžeme smlouvu vypovědět“. Ale problémem v Rusku v současné době je, že mnoho franšízantů samo o sobě nedělá nic špatného.

Podle Johna Pratta, partnera největšího týmu specializovaných franšízových právníků v Evropě, i kdyby se značce podařilo získat rozsudek britského soudu proti franšíze v Rusku, „ruské soudy by ho nevynutily“.

Zatímco však mnoho značek v Rusku uvízlo, společnost Yum Brands, která vlastní KFC a Pizza Hut, uvedla, že dokončuje dohodu se svým hlavním franšízantem o dočasném zastavení provozu řetězce Pizza Hut.

Firmy se bojí ztráty presitže, snaží se pomáhat

Značky, které kvůli franšízovým smlouvám v Rusku prakticky „uvázly“, mají podle Hobbsové „velké obavy“ z případného poškození pověsti. „Obávají se samozřejmě na lidské a morální úrovni toho, co se děje, ale také si myslím, že se obávají vyhrožování bojkotem,“ soudí.

Firmy se možná i proto snaží dělat vše, aby situaci zlepšily. Nemohou-li své pobočky uzavřít, často své zisky z nich posílají na pomoc Ukrajině. Jiné společnosti zase alespoň zastavují další investice v Rusku.

Společnost Accor, která má v Rusku 57 značkových hotelů a 3 500 zaměstnanců, pozastavila otevírání všech budoucích hotelů a zastavila služby a distribuci do hotelů postižených sankcemi. Burger King přesměrovává své zisky z franšízových operací v Rusku na humanitární pomoc.

Marriott a IHG Hotels & Resorts, které mají v Rusku pod svými značkami 28 hotelů, rovněž zastavily výstavbu hotelů a investice a uzavřely své firemní kanceláře v Moskvě, které samy vlastní a mají nad nimi tedy kontrolu.

Společnost M&S pak přislíbila více než 1,5 milionu liber (44 milionů korun) na podporu uprchlíků a věnuje 20 tisíc kusů kabátů a termoprádla.